آمبر هِيْرد تطالب بإلغاء حكَمْ قضية التشهِيْر وإعادة المحاكَمْة

قدم محامو النجمة Amber Heard التماسًا فِيْ محكَمْة فرجينيا لإلغاء الحكَمْ الصادر ضد موكلهم فِيْ قضية التشهِيْر التي فاز بها زوجها السابق جوني ديب، وإعادة المحاولة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن محامي هِيْرد، 36 عامًا، قدموا هذا الطلب إلَّى العدالة يوم الجمعة الماضي، زاعمين أن الحكَمْ لصالح جوني ديب، 59 عامًا، فِيْ قضية التشهِيْر التي رفع فِيْها دعوى قضائية ضده. الزوجة السابقة، لم تكن مدعومة بأدلة.

وجادل المحامون فِيْ طلبهم بأن أحد المحلفِيْن الذين شاركوا فِيْ المحاكَمْة لم يتم التحقق منه بشكل صحيح، وفِيْ المقام الأول، شككوا فِيْ شرعية حضوره فِيْ هِيْئة المحلفِيْن فِيْ القضية.

فِيْ مذكرتهم المؤلفة من 43 صفحة إلَّى المحكَمْة، قال المحامون إنه كان من الضروري إبطال حكَمْ Amber Heard، بما فِيْ ذلك تعويضات تقدر بـ 10 ملايين دولار، على أساس أن ديب لم يشارك إلا فِيْ التشهِيْر أثناء محاكَمْته.من خلال نظرية التضمين. ، من خلال التنصل من أي ادعاء بأن تصريحات هِيْرد كانت فِيْ الواقع غير صحيحة.

رد بن شو، المحامي الرئيسي لفريق دفاع جوني ديب، على تلك المذكرة ببيان صحفِيْ قال فِيْه إن ما يأملونه لم يعد موضوعيًا.

اعترف هِيْرد سابقًا بأنه غير قادر على دفع مبلغ التعويض المقدر بـ 10.35 مليون دولار لجوني ديب، لكن ما تقترحه صحيفة ديلي ميل الآن هُو أن هذه المذكرة الجديدة هِيْ مجرد جزء من محاولة للتحايل على طلبات ديب أثناء سعيه لإجراء محاكَمْة جديدة. .

يحاول محامو هِيْرد الآن إيجاد ثغرة إجرائية فِيْ المحاكَمْة السابقة، على أمل إلغاء إدانة موكلهم وإعادة المحاولة، وهذه الثغرة التي يحاولون استغلالها هِيْ التشكيك فِيْ صحة عملية اختيار هِيْئة المحلفِيْن. حسنًا، قالوا إن رقم هِيْئة المحلفِيْن 15 مدرج على أنه عام ميلاده. ولد فِيْ عام 1945 فِيْ سجلات المحكَمْة، بينما تظهر المعلومات المتاحة للجمهُور أنه ولد على ما يبدو فِيْ عام 1970.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن هذا التناقض هُو ما يحاول محامو هِيْرد استغلاله، متسائلين عما إذا كان هذا المحلف قد تم استدعاؤه بالفعل للعمل فِيْ هِيْئة المحلفِيْن فِيْ هذه القضية، وكذلك ما إذا كانت المحكَمْة قد فحصت هُويته ووضعه القانوني مسبقًا. لإدراجها. على هِيْئات المحلفِيْن. يبدو من وثائق القضية أن المحكَمْة لم تتمكن من التحقق من هُويته.

كَمْا زعمت هِيْرد أن التعويضات التي قضت بها المحكَمْة لصالح ديب كانت مبالغًا فِيْها بشكل صارخ وأن هِيْئة المحلفِيْن حكَمْت عليها بناءً على معايير خارج نطاق اختصاصه القضائي.