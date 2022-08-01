آمبر هِيْرد​ تفلس رسميًا‎‎

تقدمت الممثلة الأمريكية أمبر هِيْرد بطلب رسمي للإفلاس بسبب رسوم قانونية باهظة، بعد فوز زوجها السابق جوني ديب بدعوى التشهِيْر وتداعيات الحكَمْ واستئنافه.

اتضح أن هِيْرد، 36 عامًا، قدم طلبًا للإفلاس قبل 21 يوليو 2022، واستأنف أيضًا أمام المحكَمْة بشأن وضعه المالي وسحب مدفوعات التسوية. ولدى طلب الحكَمْ طلب فسخه برمته لعدم كفاية الأموال.

سبق للنجم الأمريكي أن قدم استئنافًا بذريعة الاحتيال من جانب أعضاء هِيْئة المحلفِيْن، لكن الطلب رُفض بأمر كتابي، إذ اعتبر القاضي عدم وجود دليل على وجود احتيال أو مخالفة من جانب هِيْئة المحلفِيْن، وأن يبقى الحكَمْ نافذاً.

كان جوني ديب قد ربح معركته القانونية ضد زوجته السابقة، أمبر هِيْرد، وحصل على حكَمْ قضائي يمنحه تعويضًا ماليًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، ألمح النجم الدولي جوني ديب مؤخرًا إلَّى أن الأخير قد لا يحصل على تعويض قدره 10.35 مليون دولار من زوجته السابقة، أمبر هِيْرد، وأكد أنه راضٍ عَنّْ “فوزه فِيْ القضية، الذي تبرأ أخيرًا”. أسمه. . “

تجدر الإشارة إلَّى أنه فِيْ يونيو الماضي، أمر هِيْرد بدفع 10.35 مليون دولار لجوني ديب كتعويض، عَنّْدما قضت هِيْئة محلفِيْن فِيْ مقاطعة فِيْرفاكس بولاية فِيْرجينيا بأن هِيْرد قد شوه سمعة نجم “قراصنة الكاريبي”.

وحظيت محاكَمْة الثنائي الشهِيْر، التي استمرت ستة أسابيع، باهتمام كبير وتغطية إعلامية واسعة، حيث بثت شبكات التلفزيون أحداثها على الهُواء مباشرة، وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فِيْديو لها.