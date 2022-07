آمبر هِيْرد فِيْ ورطة.. تهمة جديدة تلاحقها فِيْ أستراليا

لا تزال الممثلة أمبر هِيْرد تعاني من المشاكل، هذه المرة فِيْ أستراليا، حيث من المحتمل أن تواجه معركة قانونية جديدة بعد أسابيع من خسارتها دعوى التشهِيْر ضد زوجها السابق النجم الأمريكي جوني ديب.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أمبر هِيْرد، 36 عامًا، هِيْ موضوع تحقيق مستمر بتهمة الحنث باليمين التي قدمتها بشأن الاستيراد غير القانوني للكلاب خلال زيارتها سيئة السمعة إلَّى كوينزلاند مع جوني ديب فِيْ عام 2015.

فِيْ ذلك الوقت، قامت أمبر هِيْرد بتزوير وثائق سفر كلاب يوركشاير (Pistol and Boo) أثناء نقلهم إلَّى أستراليا، حيث كان جوني منهمكًا فِيْ تصوير فِيْلم Pirates of the Caribbean 5 ؛ هذا ينتهك قوانين الأمن البيولوجي والحجر الصحي الصارمة فِيْ أستراليا.

تسلط أستراليا الضوء على قوانين مرافقة الكلاب المستوردة من الخارج إلَّى بلدك ؛ امنع انتقال الأمراض إلَّى حيواناتك.

على الرغم من إغلاق القضية فِيْ أبريل 2016، بعد أن اعترف هِيْرد بتزوير وثائق سفر فِيْ محكَمْة جولد كوست، أعيد فتح القضية فِيْ أكتوبر 2022، عَنّْدما كشفت صحيفة ديلي ميل أن المسؤولين الأستراليين كانوا يحققون فِيْ هِيْرد بسبب الحنث باليمين. الظروف التي تم فِيْها إحضار كلبيهما إلَّى البلاد.

أكدت وزارة الزراعة والمياه والبيئة الأسترالية أن القضية لا تزال “مستمرة” وتحقق فِيْ مزاعم الحنث باليمين من قبل السيدة هِيْرد أثناء إجراءات المحكَمْة بشأن الاستيراد غير القانوني لعام 2015.

قد تواجه هِيْرد ما يصل إلَّى 14 عامًا فِيْ السجن إذا قررت العودة إلَّى أستراليا مرة أخرى، ومن غير المرجح أن تطلب الحكومة الأسترالية تسليم الممثلة.

أعيد فتح القضية بعد أن كشف مدير العقارات السابق لجوني هِيْرد أن هِيْرد كذب بشأن مطالبته بنقل الكلاب إلَّى كوينزلاند على متن طائرة خاصة دون إذن، متجاهلاً قوانين الحجر الصحي التي تتطلب وضع الحيوانات فِيْ الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ادعى محامي هِيْرد أنها لم تحاول الالتفاف على القوانين، لكنها اعتقدت أن طاقم عمل زوجها آنذاك قد أكَمْلوا الأوراق وكانوا مرهقين وأرقوا عَنّْدما حددت الصندوق الخطأ فِيْ بطاقة وصولها.