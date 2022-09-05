آهل 60,000 ريال بدون أى رسوم أو فوائد وبالتقسيط على 5 سنوات ،يتوفر الكثير من البنوك في السعودية والتي تتيح للمواطن بالسماح لأخذ قرض من الأموال بمبالغ كبيرة وبالإضافة الى الخدمات والتسهيلات التي توفرها تلك المؤسسات ،كما وتتيح بأخذ القرض العائلي بشكل إلكتروني وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة والبيانات عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية.

اسرة 60 الف ريال بدون رسوم من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية السعودي هُو أحد البنوك التي تقدم منتجات اجتماعية متنوعة. يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة وتمويل KNF وتمويل الأسرة، بقيمة مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي. منتج عائلي من بنك التنمية الاجتماعية تم تصميمه بمزايا عديدة وهِيْ:

يتميز تمويل أهل بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتميز قرض الرهن العقاري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بأنه يمكن للعميل الحصول على مبلغ تمويل يمكن أن يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

يتوفر التمويل الأهلي أيضًا مع فترة سداد سهلة تصل إلى 60 شهرًا.

يمكن للعميل أيضًا الدفع شهريًا.

يتوفر قرض السكن أيضًا بدون رسوم إدارية عند التقدم للحصول على التمويل.

وبالمثل، فإن التمويل الخاص من بنك التنمية الاجتماعية يتميز بأنه متاح دون أي نوع من الفوائد.

كَمْا يعفى العميل من سداد قيمة التمويل فِيْ حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

شُروطْ تمويل أهالي 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عددًا من الشُروطْ والأحكام اللازمة لتقديم طلب منتج جديد فيّ:

اشترط بنك التنمية الاجتماعية ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا.

كَمْا نص بنك التنمية الاجتماعية على أن مقدم الطلب يجب أن يكون لديه تاريخ ائتماني جيد.

كَمْا اشترط بنك التنمية الاجتماعية ألا يزيد دخل المتقدم عن 14500 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل الأسرة من قبل بنك التنمية الاجتماعية

المواطن السعودي وكذلك المواطن السعودي الذي يرغب فِيْ الحصول على منتج مؤهل مع بنك التنمية الاجتماعية، لديه فرصة الحصول على تمويل بعد استيفاء الشُروطْ وكذلك تقديم المستندات التالية:

الهُوية الوطنية.

أيضا العنوان الوطني.

قدم أيضًا رقم IBAN

رقم الهاتف المسجل فِيْ أبشر.

طلب منتج عائلي في بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إمكانية طلب منتج بقيمة 60 ألف ريال سعودي عن طريق إدخال رَابِطْ منتج أهل فِيْ بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة ثم الدخول على البوابة الإلكترونية وإدخال المعلومات المطلوبة للتمويل طلب.

آهل 60,000 ريال بدون أى رسوم أو فوائد وبالتقسيط على 5 سنوات كما ووضع بنك التنمية الاجتماعية عدد من أرقام الاتصالات الخاصة بالرد على الاستفسارات واستقبال الشكاوي عن الخدمات عبر البوابة الإلكترونية له أو على أي من الخدمات الإلكترونية الأخرى.