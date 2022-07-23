آيتن عامر تعلق على أغنية أصالة نصري “غلبان” بطريقة كوميدية

علقت الفنانة المصرية، آيتن عامر، بأسلوب فكاهِيْ، على كلمات أغنية “غلبان” للفنانة السورية أصالة نصري، عبر فِيْديو مضحك، شارك فِيْه متابعيها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهر “عامر” فِيْ الفِيْديو نقلا عَنّْ كلمات نصري فِيْ الأغنية عَنّْ عدم التعلق بالناس، والحياة مليئة بالأحباب، حيث قال بمرح “فِيْ رأي أصالة، لماذا يمسكوننا فِيْ الغائب، لا بسبب قلة الأحباء ” وقال الفِيْديو، الذي نفى تمامًا وجود الحبيب، “لا عشاق”.

وأرفقت الفنانة المصرية الفِيْديو بتعليق “قدمنا ​​لك الغائب”، وتضخمت فِيْ الفِيْديو تعليقات كثيرة تدعم وجهة نظر آيتن عامر.

وأشاد المعجبون بالحس الكوميدي للفنانة المصرية، وكذلك تعابير وجهها التي نقلت مضمون الخطاب، حيث علق أحد المعجبين ساخرًا نفِيًْا وجود حبيب “لا يوجد عشاق يجهزون الدموع، وبعض المعجبين يغازلون جمال آيتن فِيْ. مقطع الفِيْديو ووصفها بـ “حلوة” و “لطيفة”.

قادت آيتن عامر “الترند” قبل أشهر فِيْ الوطن العربي، مع الفنان المصري أكرم حسني، بعد تفسيره لأغنية “ستو أنا”، على كلمات أكرم حسني، من ألحان كريم عاشور وأحمد وحيد الملك، وزعته أحمد وحيد كينج حيث وصلت نسبة متابعة الفِيْديو 86 مليون متابع.

وتنتمي الأغنية إلَّى مسلسل “مكتوب عالية”، الذي شاركت فِيْه آيتن عامر فِيْ بطولته مع أكرم حسني، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وعُرض خلال الموسم الرمضاني الأخير.

فِيْ سياق مختلف ؛ نفت آيتن عامر خضوعه لعملية تكَمْيم المعدة، خلال استضافته لبرنامج “كونتيجو منى الشاذلي”، مشيرًا إلَّى أن سبب رشاقة جسمه هُو الخضوع لنظام غذائي قاسي وفقدان الكثير من الوزن. بعض الصعوبات. فِيْ تنفِيْذ هذا.

واستنكر عامر إلقاء اللوم على المرأة واعتبارها سبب الخيانة الزوجية، حيث أن فعل الكفر غير مبرر على الإطلاق، فِيْ رأيها.