آيتن عامر تعلق لأول مرة على نبأ انفصالها.. وطليقها دون خاتم الزواج

بعد أيام من نبأ طلاق مدير التصوير محمد عز العرب، قطعت زوجته الفنانة المصرية آيتن عامر صمتها بالتعليق على الواقعة لأول مرة بطريقة محجبة وغير مباشرة. .

تم استخدام آيتن عامر لتثبيت تغريدة نشرها فِيْ عام 2016، تحدث فِيْها عَنّْ الانفصال واستحالة عودة بعض العلاقات مرة أخرى، وكتب “90٪ من الأشخاص المرتبطين بعلاقة هِيْ الكلمة الأولى وهِيْ يخرج على لسانهم بعد المغادرة – لقد أغلقت الباب – هذا حقيقي، وليس كذبة، ولكن بعد ذلك انبهروا للحظة من النافذة “.

ورأى كثيرون فِيْ تغريدة آيتن علامة على انتهاء علاقتها بزوجها التي استمرت سبع سنوات وبلغت ذروتها بميلاد ابنيهما “آيتن” و “يوسف”.

تواصل آيتن الترويج لأغنيتها الجديدة “توتا فروتا” ونشرت فِيْديو لنفسها على حسابها على إنستجرام وهِيْ تغني، “أنا لا أحدث فرقًا معي فِيْ سلالتك، هذه نهاية البداية”.

كَمْا نشر صورة لخبر طلاق Dan Balzrin، نجم Instagram وملك البوكر، بعد أيام من زواجهما، وأرفقها برمز تعبيري على شكل وجه ساخر.

من ناحية أخرى، كان الظهُور الأول لمحمد عز العرب بعد هذا الخبر أثناء تصوير فِيْلم فِيْ تركيا، حيث أشار متابعون إلَّى أنه لم يرتد الخاتم بطريقة غير معتادة، لكنه فِيْ المقابل لم يغير وضعه الاجتماعي. لعازبة. حسابك على “فِيْسبوك”.

انتشر خبر طلاق الفنانة المصرية من زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد مصدر مقرب من الثنائي أن الواقعة حقيقية، مشيرة إلَّى أن طلاقهما تم فِيْ جو هادئ ؛ احتراما للعشرة الذين وحدهم طوال سنوات زواجهم وأولادهم.

وهكذا انتهت قِصَّة حبهما التي بدأت خلال عملهما فِيْ فِيْلم “زنقة ستات” عام 2015.

اندلعت الأخبار بعد يومين من نشر آيتن تغريدة على حسابه على تويتر تلمح إلَّى طلاقهما، حيث كتب “أنا متأكد من أن هذا قرار خاطئ … هل تعرف كَيْفَ منجذبة جدًا إليه وأريد أن أختار “.

بالإضافة إلَّى تفاعلهم مع أنباء انفصال المطربة الكولومبية شاكيرا عَنّْ عشيقها وشريكها جيرارد بيكيه نجم برشلونة لكرة القدم، بعد أنباء خيانته لها.

سخر آيتن من خيانة بيكيه لشاكيرا قائلاً “هناك دائمًا رجل كبير فِيْ بوفِيْه الفرح. بعد تقديم طبق كبير، يعود ويمنح إصبعين كرة لحم احتياطية لا تجوع”، ويضيف “تعليقًا على خيانة بيكيه لشاكيرا “.