آيتن عامر تكشف سر نحافتها.. ومشادة طريفة مع شقيقتها وفاء

كانت خفة الحركة للفنانة المصرية آيتن عامر هِيْ حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد أن لاحظ جمهُورها أنها فقدت الكثير من وزنها الزائد. الأمر الذي دفعهم للتشكيك فِيْ سر رشاقة.

أشارت آيتن عامر خلال إقامتها ضيفة فِيْ برنامج “كونتيجو منى الشاذلي” مع شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر إلَّى أن سر خسارة الكثير من الوزن هُو رغبتها فِيْ اتباع نظام غذائي صارم، مؤكدة. أنها لم تخضع لعملية تكَمْيم المعدة.

وأوضح آيتن أنه إذا أجريت له هذه العملية فلن يختبئ عَنّْ جمهُوره الذي اتهمهم بإجراء عملية تكَمْيم فِيْ المعدة، مؤكدًا أنها ليست إهانة.

وقال “نسير الريجيم بالإرادة، وللسجل، الكَمْامة ليست مهِيْنة، وأنا أحب الشفافِيْة مع الجمهُور، الرجيم صعب، لكنه يستحق أن نتحمله”.

وأضاف آيتن “كنت أتبع نظامًا غذائيًا (نظامًا غذائيًا)، وأحيانًا أصاب بالإحباط وأعود لتناول الطعام والنشويات والشوكولاتة، واكتسب الوزن والشعور بالشبع، ولكن بعد ذلك كنت أعود إلَّى النظام الغذائي مرة أخرى، لقد كان فترة من الإخفاقات والصعوبات، لكنها كانت تستحق العَنّْاء “.

من ناحية أخرى، لاحظ كثيرون التشابه الكبير بين آيتن ووفاء من حيث المظهر وتسريحة الشعر، ومن قلد الآخر، وكشفت آيتن أنها تقلد أختها دائمًا، بل وذهبت إلَّى نفس الشخص الذي اشتريت منه ملابس وفاء. لشراء نفس الجزء.

وأشارت آيتن بطريقة مرحة وروح الدعابة إلَّى أنها ضحت بفستانها الأبيض وتركت أختها السوداء رغم أن ارتداء الأبيض أمام الكاميرات يزيد من وزن المرأة.

واندلعت مشادة كلامية طريفة بين الفنانتين، حيث قالت وفاء “آيتن منذ الصغر كان يأخذ حذائي وأحمر شفاهِيْ ومكياج، ويغضب وأعجبني”، ليرد قائلاً “أنت تتنفس من أجلي، لأنني أقلدها فِيْ لباسها. هذا عمل الممثلات.”

كَمْا فاجأت وفاء الجميع بصوتها الجميل، عَنّْدما سألتها مقدمة البرنامج عما إذا كانت ستراها فِيْ دويتو مع أختها، أخذت آيتن الميكروفون على الفور وطلبت من أختها الانضمام إليها فِيْ غناء “عيون القلب”. شابة نجاة فكان واضحا ان وفاء لها صوت مخملي.

كَمْا تحدثت الشقيقتان عَنّْ الخيانة والحب، ولكل منهما رأيها الخاص، خاصة وأن وفاء أشارت فِيْ إحدى اللقاءات السابقة إلَّى أنها إذا خانها زوجها فإنها تلوم نفسها.

قال آيتن “أنا ضد الافتراء على الستة، أي حاجة إذا تجاوزت حدودها تنقلب عليها وستبقى بخيلة. يجب أن يكون لدينا توازن، لا شرط، بل فِيْ الحب والزواج، ولكن فِيْ كل شيء إذا زاد التبادل سيؤذيك ورضا الجشع “لكن يبدو أن كلامها لا يؤذيها .. شقيقتها التي نفت موافقتها عليها معجبة بحركاتها.

وشبّه آيتن أخته وفاء بشخصية “رقية” بسبب حبها المبالغ فِيْه لزوجها، قائلاً “وفا دمرت مراراتي لسنوات وسنوات.

وبخصوص تصريح وفاء، “لو خانتني جوزي يبقى اللوم عليّ”، أعربت آيتن عَنّْ غضبها من تصريحات شقيقتها قائلة “أزعجني كلامها لمن استاء”، لأن وفاء قاطعتها.

“ماذا علي أن أفعل لقد طردها واضطر إلَّى إخراجها من المنزل.”

وتابعت آيتن “قلت لها” لماذا تشعرين أنها تعرضت للخيانة ” آخر فِيْ الحلقة وهذا لن يكون لطيفا “أوبر”.