آيتن عامر وزوجها لم يطلقا رسميًا.. ومحاولات عائلية لمصالحتهما

تحاول عائلات الفنانة المصرية آيتن عامر وزوجها المصور السينمائي محمد عز العرب التوفِيْق بينهما، حيث أن العلاقة بينهما لم تصل إلَّى الطلاق الرسمي، لكن الانفصال مازال قائمًا بينهما.

وتأتي محاولة المصالحة بين العائلتين من أجل طفلي آيتن عامر وزوجها، والسنوات العشر التي قضاها معًا بالحب والصداقة.

أثار خبر انفصال الممثلة المصرية عَنّْ زوجها ضجة فِيْ الأوساط الفنية، بعد زواج ناجح استمر 7 سنوات، فِيْما أكدت مصادر مقربة من الطرفِيْن، أن الانفصال كان على أساس الخلافات الأسرية بينهما.

ورد فِيْ صحيفة “النهار” اللبنانية أن آيتن عامر ومحمد عز العرب اتفقا على الانفصال، وسكن كل منهما فِيْ منزل منفصل، وأن الفنانة هِيْ التي طلبت الانفصال.

تسبب قلق الطرفِيْن فِيْ عملها فِيْ حسم الأمر رسمياً مع المفوض، حيث تستعد الممثلة المصرية لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “الأنبار 6″، وستنتقل إلَّى أكثر من مكان له. يصور مشاهده فِيْما ينشغل عز العرب فِيْ تصوير فِيْلم فِيْ تركيا.

رفضت الفنانة وفاء عامر التعليق على خبر طلاق شقيقتها آيتن، فِيْما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالتعليقات حول الطلاق الذي كان يحدث فِيْ هدوء تام.

واعتبر البعض أن تصريحات آيتن عامر الأخيرة تمهد الطريق للطلاق، وأشاروا إلَّى وجود خلافات مع زوجها محمد عز العرب، حيث تحدثت فِيْ العديد من الرسائل الإعلامية عَنّْ رأيها فِيْ العلاقات العاطفِيْة والشؤون الزوجية، آخرها. الذي كان يقدمها لأختها وفاء عامر فِيْ برنامج “كونتيجو منى الشاذلي”. لأيام.

وقالت آيتن عامر “أنا ضد كلام المرأة، ولا حاجة إذا تعرضت لمزيد من التوبيخ”، فِيْما علقت أختها وفاء عامر “آيتن ليس لها قلب”.

ولم توافق آيتن عامر على تصريحات تليفزيونية لشقيقتها وفاء عامر قالت فِيْها إن المرأة استفزت خيانة الزوج. قالت، “أنا أختنق … لقد اختنقتها اليوم، وكنت مستاءة من أولئك الذين كانوا مستائين”، مضيفة، “أي شيء تشعر أنه تعرض للخيانة، لا يمكنك القول أنها السبب … لا يوجد سبب الخيانة “.

واعتبر أن الانفصال أفضل من الخيانة، مضيفًا “هل يمكنك القول إننا غير قادرين على الاستمرار معًا، ونريد الانفصال، فنحن منفصلون”.

يشار إلَّى أن آيتن عامر حققت مؤخرًا العديد من النجاحات الفنية، كان آخرها مشاركتها فِيْ مسلسل “مكتوب عالية” فِيْ رمضان الماضي مع النجمة أكرم حسني وهنادي مهنا.