آيفون 14 برو ماكس هنا لديك كل ما تريد معرفته عن الجوال الرائد الجديد الذي قدمته العملاق الأمريكي، نعرض لكَمْ فِيْ هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته وكافة تفاصيل الهاتف، وكيف يأتي الهاتف أفضل هاتف ذكي من سلسلة Apple لعام 2022 وبه العديد من الميزات وهُو الإصدار الأعلى وهُو مدعوم بمعالج A16 Bionic مقترن بذاكرة عشوائية 8GB آيفون 14برو ماكس.. المواصفات والعيوب والسعر بالمقارنة بالإصدارات السابقة من أبل أيفون
إليك كل ما تريد معرفته عن الموبايل الرائد الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي نعرض لكم فى هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته والتفاصيل الكاملة للهاتف حيث أنه يأتى الهاتف كأفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 ويحمل العديد من الميزات وهو النسخة الأعلى ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت
iPhone 14 Pro Max الجديد ودحض علمي موضوعي لمزايا وعيوب
آيفون 14 برو ماكس ، إليك كل ما تريد معرفته عن الهاتف المحمول الرائد الجديد الذي قدمه العملاق الأمريكي. نعرض لكم في هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته وتفاصيل كاملة عن الهاتف ، حيث يأتي الهاتف كأفضل هاتف ذكي في سلسلة آبل لعام 2022 ويحمل العديد من الميزات وهي أعلى إصدار ويعمل بمعالج A16 Bionic مقترن بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت
إليك سعر ومواصفات iPhone 14 Pro max
المواصفات الداخلية
- مستشعرات معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة
- معالج سداسي النواة (وحدة المعالجة المركزية)
- أبل gpu
- لا توجد فتحة ذاكرة إضافِيْة
سعر الموبايل
- السعر العالمي 1340 دولار
- السعر فِيْ مصر 38،289 جنيه مصري
السعر فِيْ السَعُودِيْة 5990 ريال سعودي
- السعر بالدولار الأمريكي 1250 دولار
مواصفات iPhone 14 Pro Max
- الشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش.
- يتوفر الهاتف بأكثر من سعة مختلفة من الذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت
- 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام).
- شاشة iPhone 14 Pro Max مزودة بطبقة مقاومة للزيت وبصمات الأصابع والماء والغبار
- بطارية 4500 مللي أمبير
- iOS الإصدار 15.
- يتوفر iPhone 14 Pro بأربعة ألوان الذهبي والفضي والرمادي والأزرق
- الكاميرا الخلفِيْة لجهاز iPhone 14 Pro Max هِيْ 3 كاميرات، الأولى بدقة 12 ميجابكسل، والثانية بتقريب بصري بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل.
- كاميرا السيلفِيْ ممتازة فِيْ هاتف iPhone 14 Pro Max بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.2.
عيوب iPhone 14 Pro Max
- لا يوجد مستشعر بصمة فِيْ الهاتف.
- أحد الجوانب السلبية لجهاز iPhone 14 Pro Mix هُو أنه لا يدعم منفذ سماعة الرأس.
- الهاتف لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية
أيضًا، فِيْ النهاية، يمكنك بسهُولة اختبار هذا الهاتف بكل طريقة ممكنة خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن iPhone 14.