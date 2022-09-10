آيفون 14 برو ماكس هنا لديك كل ما تريد معرفته عن الجوال الرائد الجديد الذي قدمته العملاق الأمريكي، نعرض لكَمْ فِيْ هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته وكافة تفاصيل الهاتف، وكيف يأتي الهاتف أفضل هاتف ذكي من سلسلة Apple لعام 2022 وبه العديد من الميزات وهُو الإصدار الأعلى وهُو مدعوم بمعالج A16 Bionic مقترن بذاكرة عشوائية 8GB آيفون 14برو ماكس.. المواصفات والعيوب والسعر بالمقارنة بالإصدارات السابقة من أبل أيفون

إليك كل ما تريد معرفته عن الموبايل الرائد الجديد الذي يقدمه العملاق الأمريكي نعرض لكم فى هذا المقال سعر ومواصفات الموبايل وأهم مميزاته والتفاصيل الكاملة للهاتف حيث أنه يأتى الهاتف كأفضل هاتف ذكي في سلسلة Apple لعام 2022 ويحمل العديد من الميزات وهو النسخة الأعلى ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت

iPhone 14 Pro Max الجديد ودحض علمي موضوعي لمزايا وعيوب