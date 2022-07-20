آيفون 14 وأيفون 14 برو ومَوعِد طرح نظام التشغيل الجديد IOS 16

ازداد البحث عن iPhone 14 Pro بالتزامن مع اقتراب إطلاقه فِيْ الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع الكثيرون إطلاق هذا الإصدار عالميًا خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام. هذا ما سوف نوضحه فِيْ الأسطر التالية.

آيفون 14 برو

العالم كله ينتظر أحدث إصدارات الهُواتف الذكية من شركة آبل التي تعد من أشهر شركات الهُواتف على مستوى العالم، حيث أكد مصدر موثوق أن الشركة تستعد لإطلاق أربعة إصدارات جديدة من iPhone هذا العام، مؤكدة أن A16 سيدعم المعالج هذه الإصدارات الأحدث من iPhone، والتي تقتصر على iPhone Pro و Pro Max، حيث يدعم هذا المعالج شبكات الجيل الخامس.

الإصدار التجريبي من macOS Monterey 12.5 ثانية

اعتادت شركة آبل العالمية على إصدار إصدارات تجريبية لأنظمة تشغيل مختلفة لأجهزتها، بهدف دراسة كفاءة الأنظمة المختبرة قبل طرحها للاستخدام العام، ولم تقدم شركة آبل أي بيان حول ميزات هذه النسخة التجريبية، لكنها فعل هذا الإصدار ومن المتوقع أن يصلح الخلل التي ظهرت فِيْ النظام السابق.

مَوعِد إصدار أحدث إصدارات Apple العالمية

يتوقع الخبراء والمطورون أن تقوم شركة آبل بإصدار نسخة تجريبية جديدة من نظام التشغيل iOS 16 فِيْ يوليو، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق أحدث إصدارات Apple رسميًا فِيْ سبتمبر المقبل، وسيكون هذا الإصدار الخاص متاحًا لبضعة أسابيع.

فِيْ نهاية مقال iPhone 14 Pro، حيث تم التعرف على هذه النسخة المميزة من Apple مع تقديم الإصدار التجريبي الثاني من macOs Monterey 12.5، وتاريخ أحدث إصدارات Apple.