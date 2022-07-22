أبرار الكويتية تكشف تعرضها للعَنّْف من أزواجها.. وتهدد شريك ابنتها المستقبلي

أثارت الفنانة الكويتية أبرار، فِيْ بث مباشر لها، هِيْاجاً حاداً، حيث تحدثت عَنّْ علاقتها بزوجها، موضحة أنها ضحية للعَنّْف الأسري المتمثل فِيْ الضرب.

وقالت أبرار إن أزواجهن متشابهُون للغاية من حيث المعاملة، وفِيْ الفِيْديو المتداول على مواقع التواصل ظهرت فِيْ حالة من الانهِيْار التام، مؤكدة سلوك زوجها الحالي السيئ معها وأنه يشبه معاملة حبيبتك السابقة. – عصابات.

أشارت الفنانة الكويتية إلَّى عدم قدرتها على فهم أو تحمل فكرة أن تعيش ابنتها حياة زوجية مثل حياتها.

هدد أبرار زوج ابنته المستقبلي بطريقة عاطفِيْة للغاية وأعرب عَنّْ رغبته فِيْ أن ترتبط ابنته برجل حقيقي، على غرار الرجال الكبار، قائلاً “أظن أن (الضرب) طبيعي … باستثناء أبنائي .. من أجل الله، سأضعهم فِيْ السجن … أتمنى أن تتزوج ابنتي من رجال مثل رجال الماضي … رجل مثل جدي ورجال منذ أيام سابقة. “

وجاء خطاب أبرار بعد تعرضها للضرب على يد زوجها خلال بث مباشر سابق لها، بحسب متابعين، حيث انتقد البعض أسلوبها وناقشوا أمورًا خاصة جدًا عبر وسائل الإعلام.

وجاء فِيْ التعليقات أليست هذه هِيْ التي تحدثت باسم زوجها وهِيْ جالسة وتتحدث مع متابعيها أم لا يا رب، ودعها تذهب ولا تزعجنا “. و “احترسوا من الزجاجات يا إخواني، فِيْ سبيل الله، بعض النساء تستحق الاهتمام، المرأة لا تحتاج إلَّى أكثر من الاحترام والمحبة، وبعد ذلك، فإنهن على استعداد لمنحك أعينهن دون أن يحسبن”.

تنتظر أبرار الكويتي عرض أحدث دراما لها مسلسل “من شارع 9” فِيْ جزئينه الأول والثاني، والذي تألق فِيْه إلَّى جانب كوكبة من نجوم الفن الخليجيين منهم أسمهان توفِيْق وروان العلي وإيمان العلي. -فِيْصل وعلي جمعة وسلمى سالم.

أبرار ممثلة كويتية، ولدت فِيْ أكتوبر 1982. تزوجت 5 مرات، ومن زواجها الأول أنجبت ابنتيها “ملك” و “زهرة”، ومن زواجها الثاني أنجبت ابنتيها “آية”. و “فاطمة”. منذ زواجها الثالث أنجبت ابنها “يوسف”. لم يكن لديه أطفال من زواجه الرابع والخامس.

بدأت بدايته فِيْ مسلسل “حبل المودة” عام 2006، لكن انطلاقة حقيقية له جاءت بعد مشاركته فِيْ مسلسل “الهدامة” مع الممثل القطري غازي حسين والممثلة البحرينية هِيْفاء حسين عام 2009.

عَنّْدما دخلت المجال الفني، ارتدت الحجاب، لكنها قررت فِيْ عام 2013 خلعه.

شاركت أبرار الكويتية فِيْ العديد من الأعمال التليفزيونية منها “فِيْ البيت أسرار” و “الأصيل” و “تاكسي أون كول” و “طول بالك” و “الهدامة” و “العقيد شما” و “اعتذار”. “،” الحيتان والذئاب “،” الحيتان والذئاب “، ساهر الليل،” أسرار القلوب “،” أقسمت على حياتي “،” التخلي عَنّْ الحبيب “،” تذكرة داود “،” لديك اليوم “، و” القصص عَنّْدما أراك “، و” تعبت أراضيكَمْ “.