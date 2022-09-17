أبرزهم المعيوف وغريب.. “كَيْفَ رد نجوم السعودية على قائمة رينارد”

أثار هِيْرفِيْه رينارد، مدرب الفريق السعودي الأول، جدلا كبيرا، بعد إعلانه القائمة الخضراء، التي تطير اليوم “السبت”، إلَّى مدينة أليكانتي الإسبانية ؛ من أجل بدء المرحلة الثانية من برنامج التحضير لكأس العالم قطر 2022.

اختار رينارد 26 لاعبا فِيْ معسكر إسبانيا وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، نواف العكيدي، ياسر الشهراني، علي البلاحي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، احمد بامسعود، رياض شراحيلي، علي الحسن “. محمد كانو، عوض النشري، سعود عبد الحميد، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، نواف العبد، سامي النجعي، هتان بحبري، هِيْثم عسيري، فهد المولد، هارون. قمره وفراس البريكان.

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رشح العديد من الجماهِيْر أسماء اللاعبين الذين قدموا أداءً متميزًا خلال الفترة الماضية، قبل استبعادهم من قائمة المعسكر الإسباني، وعلى رأسهم حارس الهلال عبد الله المعيوف وجناح النصر عبد الرحمن غريب وجناح الاتحاد عبد الله. رحمن العبود.

ردود فعل اللاعبين بعد إعلان القائمة الخضراء

وفِيْ تصريحات تلفزيونية بعد مباريات اليوم الرابع من مسابقة الدوري السعودي الروشن، كشف عدد من اللاعبين عَنّْ رأيهم فِيْ قرارات رينارد، بين دخول قائمة المنتخب الوطني أو الاستبعاد.

فِيْما يلي يعرض موقع “سعودي سبورت” ردود فعل مختلف اللاعبين على قرار رينارد إما الانضمام أو الاستبعاد من القائمة السعودية فِيْ المعسكر التحضيري لكأس العالم فِيْ إسبانيا.

عبدالله المعيوف “الهلال”

وقال عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال “لن أطرح موضوع الانضمام للمنتخب ولا أريد الحديث عَنّْه، المدرب لديه قناعاته وخياراته ولن أجبر ولا أفرض”. نفسي.” منه وإن شاء الله ربنا يوفق الفريق “.

نواف العابد “شباب”

وقال لاعب الشباب نواف العبد “أنا أركز على نفسي وإن شاء الله سأتمكن من مساعدة الأخضر فِيْ المونديال، وسأبيض وجه كل من وثق بي”.

عبد الرحمن غريب “نصر”

وقال لاعب النصر عبد الرحمن غريب “مستواي فِيْ مباراة الباطن لا يستجيب لأحد، والنجاح من الله بعد زملائي اللاعبين”.

عبد الرحمن العبود “الاتحاد”

وقال لاعب الاتحاد عبد الرحمن العبود “لم يزعجني شطب القائمة. اختار رينارد القائمة التي يحتاجها الآن، وإذا احتاجني فِيْ أي وقت، فأنا جاهز”.

رياض شراحيلي “أبها”

وقال لاعب أبها رياض الشراحيلي “الحمد لله خبر استدعائي للمنتخب أسعدني كثيرا، وجاء بعد الاجتهاد والاجتهاد، بمساعدة زملائي ودعوات والدي، وأنا. نأمل فِيْ تمثيل المنتخب الوطني فِيْ المونديال “.

البرنامج الأخضر فِيْ معسكر إسبانيا

ويعتزم الفريق السعودي المشاركة فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية بين 17 و 27 سبتمبر.

يخوض الأخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

ويشارك الأخضر فِيْ مونديال 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه حيث يلعب فِيْ المجموعة الثالثة ضد بولندا والمكسيك والأرجنتين.

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