أبرزهم رمضان صبحي..بيراميدز يدرس الإطاحة بثلاثي ناري في الصيف

يدرس نادي بيراميدز برئاسة الرئيس التنفيذي ممدوح عيد، طرد عدد من نجوم فريق السماوي الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل ترشيد النفقات وتقليل ميزانية فريق كرة القدم في المشهد القادم.

بيراميدز في طريقها للاستغناء عن الثلاثي عمر جابر الذي يكسب 22 مليون جنيه سنويًا، والثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي اللذان يكسب كل منهما مليوني دولار سنويًا أي ما يعادل 80 مليون جنيه مصري.

وتلقى رمضان صبحي، في الأيام الماضية، أكثر من عرض لترك النادي السماوي، سواء كان ذلك من الدوري التركي أو الإسباني، تمهيدًا لانضمامه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب صحيفة “فناتيك” التركية، يستعد نادي بشيكتاش التركي لتحرك رسمي لإرسال عرض مالي لإدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لتقوية الجانب الهجومي في الصيف المقبل ميركاتو.

وأضافت الصحيفة أن بشكتاش يعتزم تقديم عرض مالي بقيمة 2.5 مليون يورو، للاستحواذ على خدمات النجم السابق للنادي الأهلي، وكذلك نسبة من البيع المستقبلي.