أبرزهم “ليدي زهما وبريزا”.. رحلات سفن حبوب أوكرانيا بين الجنوح والحرب

فِيْ أقل من أسبوع، تعطلت سفِيْنتان فِيْ مضيق البوسفور ضمن أسطول السفن المكلفة بنقل الحبوب الأوكرانية إلَّى العالم.

تعطلت اليوم السبت 3 سبتمبر السفِيْنة “بريزا” المتجهة إلَّى أوكرانيا، ويوم الخميس 1 سبتمبر، تعطلت السفِيْنة “ليدي زحمة” فِيْ مضيق البوسفور التركي، وهِيْ تبحر من أوكرانيا إلَّى رافِيْنا بإيطاليا.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد بدء العمليات العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما رفع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ أفريقيا والشرق الأوسط.

وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة فِيْ 22 يوليو 2022 فِيْ اسطنبول بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وتنص على إنشاء “ممرات آمنة” تسمح للسفن التجارية بعبور الحدود. البحر الأسود.

تضمن الاتفاقية أمن صادرات الحبوب العالقة فِيْ الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلَّى العالم.

اقترحت كييف استئناف صادراتها من 3 موانئ أوديسا، بيفدني وتشورنومورسك، وتأمل أن تتمكن فِيْ المستقبل من زيادة عدد الشحنات.

الاتفاق ساري المفعول لمدة “120 يوما”، أي أربعة أشهر، وهِيْ المدة المطلوبة لإزالة حوالي 25 مليون طن من الحبوب المتراكَمْة فِيْ الصوامع الأوكرانية، مع اقتراب مَوعِد حصاد جديد.

وافتتحت ثلاثة موانئ بموجب الاتفاقية الموقعة فِيْ 22 يوليو بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وأنقرة.

وقال مركز التنسيق المشترك ومقره اسطنبول والذي يشرف على الصفقة ويضم مسؤولين من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، إنه حتى يوم الجمعة، 2 سبتمبر، تم تصدير حوالي 1.77 مليون طن من الحبوب وغيرها من المواد الغذائية من أوكرانيا. بموجب الاتفاق، فِيْ حين تمت الموافقة على الصفقة. 160 رحلة داخلية وخارجية.

تأمل أوكرانيا، المعروفة باسم سلة الخبز فِيْ أوروبا، فِيْ تصدير 20 مليون طن من الحبوب المحفوظة فِيْ الصوامع و 40 مليون طن من المحصول الجاري الآن.

خلف كواليس تعطل السفِيْنة “بريزا”

قالت شركة شحن يوم السبت، إن سفِيْنة شحن متجهة إلَّى أوكرانيا لتنزيل الحبوب بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة فشلت لفترة وجيزة أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور فِيْ اسطنبول خلال الليل، وهُو ثاني حادث خلال أيام.

وقالت شركة تريبيكا للشحن إن محرك بريزا تعطل حوالي الساعة 2330 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة وإنها رست بالقرب من منطقة كانديلي فِيْ اسطنبول. وأضافت أن السفِيْنة رفعت المرساة فِيْ الساعة 0120 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، وكان من المقرر أن تتوجه إلَّى منطقة المرسى جنوب البوسفور بواسطة زوارق قطر.

وقالت تريبيكا إن حركة المرور فِيْ مضيق البوسفور توقفت وستستأنف باتجاه الجنوب الساعة 0530 بتوقيت جرينتش. وأظهرت بيانات رفِيْنيتيف أن السفِيْنة بريزا رست جنوب مضيق البوسفور الساعة 0628 بتوقيت جرينتش.

جنوح السيدة زحمة

يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، جنحت سفِيْنة حبوب قادمة من أوكرانيا فِيْ اسطنبول، مما تسبب فِيْ توقف الملاحة.

وفقًا لمكتب حاكَمْ إسطنبول، جنحت سفِيْنة شحن تحمل 3000 طن من الذرة من أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير توسطت فِيْه الأمم المتحدة يوم الخميس فِيْ مضيق البوسفور التركي، مما أدى إلَّى توقف حركة الشحن عبر إسطنبول.

وقال مكتب حاكَمْ اسطنبول إن “السيدة زحمة” التي يبلغ طولها 173 مترا ركضت بأمان ورسست بعد تعطل الدفة حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى.

فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك – الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلَّى اتفاق لتصدير الحبوب – إن السيدة زهما سُمح لها بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلَّى رافِيْنا بإيطاليا، ومعها 3000 طن. الذرة على متن الطائرة.

وأضاف المكتب أنه لم يصب أحد وأن خفر السواحل كان موجودا. أشارت بيانات شاهد ورفِيْنيتيف إلَّى أن قوس السفِيْنة كان على بعد حوالي 150 مترًا من الشاطئ فِيْ حي بيبيك المزدحم.