أبرز الأسباب التي تؤدي إلى العطش المفاجئ ليلًا

العطش هو شعور الإنسان بالحاجة الماسة إلى الماء نتيجة نقص الجسم، مع الشعور بجفاف في الحلق مما يتسبب في إرهاق الشخص، ومن خلال هذا المقال سنحاول حل مشكلة العطش. وخاصة العطش أثناء النوم، لأن بعض الناس يستيقظون عدة مرات في منتصف الليل لشرب الماء، ويحدث ذلك بكثرة مما قد يقلقهم.

الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى العطش المفاجئ في الليل

يعتبر مرض السكري من أهم أعراض مرض السكري، وهو عدم قدرة الكلى على التكيف مع حالة تقلبات السكر في الدم وتغيرها، مما يزيد من معدل التبول، بحيث يفقد الجسم الكثير من السوائل وبالتالي يكون عطشانًا. ويحتاج إلى ماء أكثر مما يحتاجه الشخص السليم.

التدخين إذا كنت من المدخنين الشرهين فهذا يؤدي إلى جفاف دائم في الحلق وانخفاض إفراز الغدد اللعابية، لذلك تشعر بالعطش المستمر خاصة أثناء النوم.

تناول الكثير من الأطعمة المالحة خلال النهار، وخاصة المخللات بأنواعها.

التوتر والقلق، لأن الحالة النفسية للمرأة لها تأثير كبير على مشكلة العطش.

كوابيس في المنام كامل، ولا يوجد أحد في هذا العالم لا يرى كوابيس وأحلام مزعجة أثناء النوم، وقد يشعر أنه جزء لا يتجزأ مما يحدث في الحلم، وهذا في الواقع يجعله يستيقظ. خائفة وترغب في شرب الماء.

يتسبب تناول الأطعمة الحارة والتوابل في الشعور بالعطش الشديد.

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