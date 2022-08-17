أبرز توقعات “المركزي الأمريكي” حتى نهاية 2022

توقع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي المزيد من الزيادات فِيْ أسعار الفائدة، ولكن قد تتباطأ الوتيرة.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ الفترة من 26 إلَّى 27 يوليو أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي لم يروا “دليلًا يذكر” أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم فِيْ الولايات المتحدة كانت تتراجع وشحذت نفسها لإبطاء الاقتصاد إلَّى الحد الضروري للسيطرة على قفزة فِيْ الأسعار.

فِيْ حين أنهم لم يلمحوا علنًا إلَّى وتيرة محددة لرفع سعر الفائدة التالي بدءًا من اجتماع 20-21 سبتمبر، أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أن صانعي السياسة النقدية ملتزمون برفع أسعار الفائدة كَمْا هُو مطلوب للسيطرة على التضخم و أقروا بأنهم سيستهدفون خفض الإنفاق والنمو. أضعف حتى يحدث ذلك.

لاحظ مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماعهم فِيْ يوليو أنه فِيْ حين أن بعض أجزاء الاقتصاد، وخاصة الإسكان، بدأت فِيْ التباطؤ تحت وطأة تشديد شروط الائتمان، ظل سوق العمل قويًا والعمالة بالقرب من مستوى قياسي منخفض.

وقال محضر الاجتماع إن المشاركين اتفقوا على أن “هناك القليل من الأدلة حتى الآن على تراجع ضغوط التضخم”.

وأضاف أن “المشاركين شددوا على أن تباطؤ الطلب الكلي سيلعب دورا هاما فِيْ الحد من ضغوط التضخم”.

وقال محضر الاجتماع إن وتيرة زيادات أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة بالإضافة إلَّى تقييمات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لكَيْفَِيْة تكَيْفَ الاقتصاد مع زيادات أسعار الفائدة التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وأضاف أن بعض المشاركين شعروا أن أسعار الفائدة يجب أن تصل إلَّى “مستوى مقيد بدرجة كافِيْة” وأن تبقى عَنّْد هذا المستوى “لبعض الوقت” للسيطرة على التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوياته فِيْ أربعة عقود.

قرار رفع أسعار الفائدة على الدولار

فِيْ يوم الأربعاء، 27 يوليو 2022، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

ارتفع معدل التضخم السنوي فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي، حيث وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق فِيْ أسعار الوقود.