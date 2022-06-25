أبرز علامات الإدمان على ألعاب الفيديو

لم يعد الإفراط في استخدام ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الإنترنت مجرد مضيعة للوقت، فقد بدأ التعامل معها بجدية كاضطراب نفسي يتطلب التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، فما أعراضه

تشير عدد من الأبحاث العلمية إلى أن إدمان ألعاب الفيديو يؤثر على شريحة محدودة من ممارسيها، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن أعراض هذا النوع من الإدمان هي

فقدان السيطرة على السلوك أثناء اللعب.

إعطاء الأولوية للعب على أنشطة الحياة الأخرى.

استمر في اللعب حتى لو أدى ذلك إلى عواقب وخيمة.

أكبر فئة تتعرض لإدمان ألعاب الفيديو بشكل مرض هي فئة المراهقين، وخاصة أطفال المدارس الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.