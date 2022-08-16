أبرز محطات غازي القبيصي في ذكرى رحيله

الذكرى الـ13 لرحيل الكاتب والوزير والدبلوماسي غازي القصيبي، بعد 70 عامًا من توليه المنصب الرفيع وإنتاجاته البيضاء الفريدة.

وبحسب قناة العربية، أطلق القصيبي معركة الحياة في عام 1940 م. ج حتى ودعها عام 2010 قائلاً “ألم تتعب من السفر يا ساري”

مهنة القبيسي التعليمية

ولد القصيبي في جو مليء بالحزن، لأن مدينة الأحساء في ذلك الوقت شهدت وفاة جده قبل ولادته، ولكن بعد تسعة أشهر من ولادته، رحلت والدته وبدأت طفولته. برفقة الصحابة.

تلقى تعليمه الثانوي في المنام كاملة عاصمة البحرين، وبعد ذلك سافر إلى جامعة القاهرة في مصر للحصول على شهادة في القانون، لذلك أثر تراكم الخبرات واختلاطه مع أنواع مختلفة من الناس على تطوره الإبداعي والأدبي. تأليف، حيث أسفرت هذه التجارب عن روايته الشهيرة “شقة الحرية”، والتي تدور أحداثها حول أحداثه في مصر وتنوع أبطاله الفكريين.

بعد ذلك، قرر استكمال دراسته في جامعة جنوب كاليفورنيا للحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، ولكن هناك نجبا القصيبي أصبحت المدير الإداري، بعد أن ترأس “رابطة الطلاب العرب” في جامعته. قيمته في تطوير العمل.

تمتلئ مسيرته الإدارية والدبلوماسية بالعديد من المناصب، بدايةً من عمله كأستاذ جامعي وانتهاءً بوزير العمل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتميزت بنقاط تحول مهمة في حياته المهنية، أشرف عليها على أبرز الملامح في الكتاب. “الحياة في الإدارة” التي توثق حياته العلمية والتعليمية، وبلغ عدد الطبعات 15 طبعة.

أبرز المناصب

كما شغل مناصب مختلفة أبرزها وزير الصحة، ووزير الصناعة والكهرباء، وسفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين، وهو نفس المنصب في أيرلندا وبريطانيا العظمى، كما ترأس عمادة كلية التجارة بجامعة الملك سعود.

يمتلك الفقيد سلسلة من الإنتاجات الهامة والمثرية في الشعر والروايات والقصص، مثل ديوان أشعار جزر اللؤلؤ، ورواية العصفورية، التي احتلت المرتبة 35 في قائمة أفضل مائة رواية عربية، أبو شلخ. – البرعمي وقصة الزهايمر التي نشرت بعد وفاته.