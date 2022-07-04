أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين فِيْ السَعُودِيْة 1444

سؤال أبشر حول صلاحية الإقامة للمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444، يرغب العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفة تاريخ صلاحية إقامتهم، لذلك وفرت الحكومة السَعُودِيْة العديد من العمليات عبر الإنترنت لتسهِيْل معرفة المواطنين المقيمين بكافة الإجراءات دون عناء الذهاب إلى الوزارات ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية سنتعرف أيضًا على كيفِيْة إبلاغك بصلاحية الإقامة.

منصة أبشر أون لاين

منصة أبشر هِيْ منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تتيح هذه المنصة للكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة إجراء جميع المعاملات دون الحاجة إلى زيارة الوزارات. تربط هذه المنصة جميع القطاعات الحكومية عبر الإنترنت وتقدم أكثر من 200 خدمة مجانية عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.

اسأل عن صلاحية الإقامة

يمكن للمقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة معرفة صلاحية تصريح إقامته من خلال منصة أبشر حتى لا يواجه الكثير من المتاعب من حيث الترحيل أو دفع الغرامة، وتكون طريقة الاستعلام وفق الخطوات التالية

الدخول عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر.

انقر فوق أيقونة أبشر للأفراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بالكامل.

انقر للاستعلام عن صلاحية الإقامة.

أدخل رقم منزل المستخدم ثم اكتب كلمة المرور الخاصة به.

ينتظر المستخدم بضع ثوان وسيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالبقاء.

طلب معلومات حول قوة السكن دون الدخول إلى أبشر

يمكن للمواطن المقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الاستعلام عن صلاحية إقامته دون الذهاب إلى منصة أبشر من خلال الخطوات التالية

بدخول الكتروني من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “”.

اذهب إلى الصفحة الرئيسية واضغط على الخدمات الإلكترونية.

حدد أيقونة بوابة الأشخاص.

انقر فوق مستخدم جديد.

أدخل رقم الإقامة فِيْ المكان المخصص له، ثم حدد تاريخ الاستعلام.

اكتب الكود المرئي بشكل صحيح

اضغط على التالي وبعد ذلك سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالإقامة وتاريخ صلاحيتها.

كيفِيْة تجديد الإقامة من خلال منصة أبشر

يمكن للمقيم تجديد إقامته إلكترونيًا من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية

الدخول عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر.

حدد أيقونة أبشر للأفراد.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم إدخال رقم منزل المستخدم.

فقط انتظر بضع ثوان وسيتم عرض جميع معلومات الإقامة.

الضغط على خدمة تجديد الإقامة

شروط تجديد الإقامة السَعُودِيْة

يمكن للمقيم تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال مجموعة من الشروط

السداد الكامل لرسوم الإقامة.

تأكد من عدم وجود مخالفات مرورية.

يجب أن يكون لدى المقيم جواز سفر غير منتهِيْ الصلاحية.

يقدم المقيم صورة وبصمة إصبع خاصة بكل فرد من أفراد الأسرة.

وجود تأمين طبي للمقيم وعائلته.

رسوم تجديد الإقامة فِيْ السَعُودِيْة

يمكن للمقيم دفع رسوم الإقامة من أقرب جهاز صراف آلي من خلال الخطوات التالية.

قم بزيارة أقرب جهاز صراف آلي تابع لمصرف الراجحي.

انقر على قائمة المدفوعات. ثم حدد خدمة الدفع.

فِيْ الشاشة الرئيسية، سيظهر أكثر من خيار، تحتاج إلى تحديد خدمة الدفع الحكومية ثم تظهر خدمة المغتربين.

بعد ذلك، ستظهر خدمة دفع مبلغ تجديد الإقامة.

رَابِطْ للاستعلام عن الإقامة السَعُودِيْة عبر أبشر

يمكن للمواطن المقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الاستفسار عن إقامته حتى لا يواجه مشاكل كثيرة منها ترحيله خارج المملكة أو دفع غرامة كبيرة نتيجة التأخير فِيْ تجديد الإقامة. طورت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة رَابِطًْا إلكترونيًا مرتبطًا بمنصة أبشر للتمتع بجميع الخدمات التي تطلقها، وخاصة فِيْما يتعلق بالسكن، ورَابِطْ الاستفسار عن الإقامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عبر منصة “أبشر”.

وبذلك نكون قد أنهِيْنا هذا المقال الذي يحمل عنوان أبشر، استبيان صحة الإقامة للمقيمين السعوديين 1444، حيث تعاملنا مع معلومات حول منصة أبشر الإلكترونية، وخطوات مسح الإقامة من خلال منصة أبشر أو دون الدخول إلى المنصة، طريقة تجديد الاقامة من خلال منصة ابشر وشروط التجديد رَابِطْ للاستعلام عن الاقامة.