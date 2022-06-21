أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة ورسوم التجديد

أبشر من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للوافدين ، والتي من خلالها يمكنهم الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجنب دفع الغرامات المفروضة على التأخير في التجديد ، والتي قد تصل إلى حد إبعاد العامل الوافد ، والوافدين هم يُسمح لهم بالاستعلام عن صلاحية إقامتهم من خلال جوازات أبشر بشرط أن يكون لديهم حساب على منصة أبشر الرسمية ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على استفسار أبشر حول صلاحية الإقامة.

استفسر عن صلاحية تصريح الإقامة

يمكن استخدام أبشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة لجميع الوافدين باتباع الإجراءات التالية:

الوصول إلى منصة أبشر الرسمية.

اضغط على أبشر أفراد.

اكتب معلومات تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم ورمز التحقق.

اختر الاستعلامات ، ثم انقر فوق خدماتي.

حدد خيار الجوازات ، ومنه يتم الضغط على استعلام عن صلاحية الإقامة.

تعمل المنصة على نقل المستفسر إلى صفحة أخرى من أجل تدوين المعلومات المطلوبة وإظهار تفاصيل الإقامة.

عقوبة عدم تجديد الإقامة في السعودية

هناك بعض الغرامات التي تم فرضها على الوافدين في حال عدم تجديد إقامتهم ، وقد أوضحتها الحكومة السعودية:

غرامة 500 ريال في حال عدم التجديد لأول مرة.

يدفع الوافد 1000 ريال في حال عدم تجديد إقامته للمرة الثانية.

سيتم ترحيل الوافد إلى خارج المملكة ، بالإضافة إلى منعه من دخول البلاد لفترة زمنية تحددها الجهات المختصة ، إذا لم يجدد إقامته للمرة الثالثة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق رقم الحدود

كما يمكن للوافد معرفة تاريخ انتهاء إقامته من خلال منصة أبشر باستخدام الرقم الحدودي بشرط أن يمر بالخطوات التالية:

الذهاب الى منصة أبشر.

اكتب معلومات حسابه على المنصة ، ثم أدخل الرمز.

اضغط على تصريح الإقامة.

اكتب رقم حده.

اختيار كلمة “استفسار” لتوضح له تفاصيل إقامته وتاريخ تجديده.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية

هناك بعض الرسوم التي تفرضها الحكومة السعودية على الراغبين في تجديد الإقامة من الوافدين ، وهي:

مبلغ 600 ريال في حال كان الوافد مسجلاً كعامل منزلي.

مبلغ 650 للعاملين بالمنشآت.

مبلغ 1350 ريال في حال كان العامل من بين العاملين بما يزيد عن العدد المحدد للمنشأة.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا رغب الوافد في تغيير مسمى مهنته ، فعليه دفع مبلغ 100 ريال.