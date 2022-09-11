أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة absher.sa كيفية تجديد الإقامة أون لاين ،تعتبر من أكثر الخدمات الحكومية والمنصات الإلكترونية التي قدمتها السعودية للمواطنين بهدف التسهيل عليهم الوصول الى المرافق العامة ،والحجوزات الصحية من المنزل بسهولة كذلك خدمات السفر والسياحة وحجز الجوازات والتذاكر بكل سهولة ووقوع الغرامات المالية في حالة التأخير في دفع المستحقات.

تحقق من صلاحية الإقامة

بما أن بطاقة الإقامة هِيْ هُوية المقيم داخل المملكة، فقد سهلت وزارة الداخلية خدمة الاستشارة الخاصة بصحة الإقامة فِيْ أبشر ؛ وذلك لأن من لا يهتم بهذا الجانب ولا يريد تجديد الإقامة ودفع الرسوم فِيْ المَوعِد المحدد، يتعرض لخطر المخالفات والعقوبات التي تعادل الترحيل من البلاد. وغرامات التأخير، إن وجدت، بمعنى أكثر عمومية وشمولية، يجب توفِيْر متطلبات تجديد الإقامة.

يمكنك التحقق من صلاحية الإقامة بالطريقة التالية:

توجه إلى منصة أبشر. انتقل إلى علامة التبويب أفراد أبشر. اشترك فِيْ أبشر عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. انتقل إلى قائمة خدماتي، ثم حدد خدمات جواز السفر. انقر فوق استعلام عن صلاحية الإقامة. أدخل رقم الطلب ثم رمز التحقق البشري من المياه. انقر فوق استشارة.

كيف أتحقق من صلاحية تصريح الإقامة دون الدخول إلى أبشر

هناك طريقة أخرى تمكن المقيم من الاطلاع على صحة الإقامة، ولكن دون الدخول إلى أبشر، ولكن عن طريق الرقم الحدودي عبر بوابة أمانة الموارد البشرية، وهِيْ كالآتي:

يفتح المستخدم بوابة وزارة الموارد البشرية.

قم بتسجيل الدخول بالطريقة المعتادة عن طريق ملء حقول البيانات.

فِيْ علامة التبويب الخدمات الإلكترونية، حدد

تعرف على موظف وافد.

كتابة بيانات الاستعلام ؛ من رقم الحدود ورقم الإقامة ثم رقم جواز السفر.

حدد الجنسية، ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة الاستعلام.

انتظر حتى يتم تحميل بيانات الموظف، بما فِيْ ذلك سريان الإقامة، وانتهاء الصلاحية، وتواريخ التجديد.

كيف أجدد الإقامة عبر الإنترنت

كَمْا يتم تجديد الإقامة عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر / www.absher.sa بنفس الطريقة التي يتم بها التحقق من صلاحية الإقامة، ولكن من نافذة أخرى كَمْا ذكرنا هِيْ الخدمات الإلكترونية. مركز للجهات الحكومية وهنا يتوجب على المواطن تسجيل الدخول لتجديد هُوية الداعية المقيم حيث يقوم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهُوية ثم كلمة المرور ويسجل رمز التحقق ثم ينتقل تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية بالضغط على خدمات المكفول (فِيْ حالة تجديد إقامة أحد أفراد الأسرة أو عامل الخدمة المنزلية).

يضغط المستخدم على تجديد الإقامة، ثم يطلع على التعليمات والإرشادات، ويختار الشخص الذي يرغب فِيْ تجديد إقامته، ثم يكَمْل البيانات ومدة التجديد، ولكن قبل هذه الخطوات يجب عليه ة المتطلبات والشُروطْ لتجديد الإقامة.

جوازات سفر سعودية

اهلا وسهلا بكَمْ غرامة تجديد بطاقة الاقامة بعد ثلاثة ايام من انتهاء الهُوية 500 ريال وللمرة الثانية 1000 ريال وللمرة الثالثة بعد انتهاء هُوية المقيم الغرامة 1000 ريال مع ابعاد حبيبنا.

شروط تجديد الاقامة

بعد الاستفسار عن صلاحية الإقامة فِيْ أبشر، يرى البعض أن الوقت قد حان للتجديد، لذلك يجب استيفاء المتطلبات والشُروطْ التالية:

دفع رسوم تجديد الإقامة.

دفع المخالفات المرورية.

وجود بصمة وصورة للمقيم وأقاربه فوق 15 سنة فِيْ الجواز.

التواجد داخل المملكة.

لم يثبت التغيب عن العمل.

جواز سفر ساري المفعول.

أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة absher.sa كيفية تجديد الإقامة أون لاين كما ولم تكن بلاد السعودية وحدها في بلاد الوطن العربي التي توجهت بشكل كبير الى الجانب التكنولوجي وعملت على تطوير عدد من المنصات الاجتماعية والتعليمية والصحية.