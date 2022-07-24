أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب كيف احدث بياناتي فِيْ أبشر توظيف

استعلامات أبشر للتوظيف برقم التطبيق هِيْ إحدى المنصات التي تم إطلاقها خلال مرحَلْة التطوير الرقمي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يمكنك الاستعلام عن الوَظْائِفْ الحكومية والعسكرية وكذلك الوَظْائِفْ للنساء إلكترونياً من خلال المنصة بخطوات سهلة، وكذلك إمكانية تحديث البيانات الشخصية واستخراج رقم الطلب المقدم.

استعلام عن التوظيف فِيْ أبشر مع رقم الطلب

تعلن حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة عن جميع الوَظْائِفْ المتاحة عبر الإنترنت، ويمكنك تتبع هذه الوَظْائِفْ من خلال منصة أبشر للتوظيف، والتحقق من رقم الطلب، من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق أبشر.

خطوات التحقق من رقم الطلب

للاستعلام عن التوظيف قم بما يلي

أدخل الموقع الرسمي لوظيفة أبشر للتوظيف.

انقر فوق علامة التبويب التوظيف، ثم حدد إعلانات الوَظْائِفْ المتاحة.

انقر على أيقونة استعلام القبول المبدئي، ثم أدخل رقم التعريف وتاريخ الميلاد وجميع البيانات المعروضة أمامك.

أدخل رقم وظيفة التطبيق، ثم انقر فوق عرض.

أبشر لتوظيف النساء

أعلنت منصة أبشر عن وَظْائِفْ عسكرية للنساء، وفتح باب التسجيل لحاملي الشهادات الثانوية، للحصول على وَظْائِفْ برتبة جندي إذا استوفوا الشُروطْ التالية

حيازة الجنسية السَعُودِيْة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

لا تدينها لأي عمل مخالف للأخلاق والعادات الحميدة.

لم يتم تعيينها فِيْ أي منصب عسكري.

لا علاقة لها بشخص أجنبي.

النجاح فِيْ جميع الاختبارات.

أرسل البيانات بحذر شديد، لأن أي طلب به خطأ فِيْ البيانات سيتم استبعاده.

كيف اعرف رقم الطلب فِيْ ابشر

افتح منصة أبشر للتوظيف عبر متصفح الويب من هنا.

انتقل إلى “عرض الطلبات”.

أدخل فِيْ الحقول المعروضة أمامك، رقم الهُوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هُوية الوالدين، رقم الوظيفة.

انقر فوق أيقونة عرض وسيتم عرض جميع الطلبات التي أرسلتها.

كيف يمكنني التقدم لوظيفة فِيْ وزارة الداخلية

للتقدم لوَظْائِفْ المباحث العامة، قم بما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف.

سجل معلومات حسابك.

اضغط على أيقونة الوَظْائِفْ المنشورة، ثم اختر قطاع البحث العام.

أدخل بياناتك الخاصة بالاسم ورقم الهُوية والمؤهلات التعليمية ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

تقديم النموذج لته من قبل الجهات المختصة قبل اعتماده.

كيف أقوم بتحديث بياناتي فِيْ أبشر للتوظيف

يجب عليك تحديث بياناتك داخل منصة أبشر فِيْ حالة حدوث أي تغيير فِيْها، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

افتح حسابك الخاص فِيْ منصة أبشر.

سترى المعلومات الشخصية مسجلة فِيْ نظام أبشر.

انقر فوق البيانات التي تريد تحديثها، ثم اكتب البيانات الصحيحة، وانقر فوق التالي.

قم بتأكيد البيانات عن طريق تحديد مربع الموافقة.

انقر فوق علامة التبويب حفظ.

توظيف أبشر يساعدك الاستعلام عن رقم الطلب فِيْ تتبع طلبات الوَظْائِفْ الحكومية والعسكرية المتاحة، بالإضافة إلى ة طلب الالتحاق الأولي عن طريق التسجيل فِيْ أبشر.

استفسارات أبشر للتوظيف برقم الطلب الذي شرحناه لك فِيْ السطور السابقة، كَمْا نقدم لك خدمات أبشر لتوظيف السعوديات، وطريقة الحصول على رقم التطبيق، وكذلك تحديث بياناتك الشخصية بخطوات بسيطة، بالإضافة إلى ذكر خطوات التقديم على الوَظْائِفْ بوزارة الداخلية إلكترونياً.