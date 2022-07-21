أبشر للتوظيف استعلام برقم الهُوية شُروطْ التقديم والاستعلام برقم الطلب

يعد الاستعلام عن وظيفة أبشر برقم الهُوية من أهم الخدمات السَعُودِيْة التي توفرها المنصة لجميع مواطني المملكة بعد أن أطلقتها وزارة الداخلية السَعُودِيْة. ومن خلاله يتم الإعلان عن مجموعة من الأعمال المتميزة وأسئلة حول القبول. أو رفض العمل، وسهلت منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية فِيْ الفترة الأخيرة، لذلك سنقوم بتوضيح أهم تفاصيل طريقة الاستعلام.

استعلام عن استقدام أبشر برقم الهُوية

فِيْ حال الإعلان عن الوَظْائِفْ على منصة أبشر، سيتمكن جميع المواطنين المستوفِيْن للشُروطْ من التقدم للوَظْائِفْ، وسيتم إرسال رسالة على الفور توضح القبول المبدئي، وستتمكن من التشاور من المنصة مع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى رَابِطْ منصة أبشر.

ابحث عن أيقونة القبول على المنصة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة أو رقم الهُوية أو الاسم.

انقر فوق عرض.

أبشر للتوظيف

أطلقت الحكومة السَعُودِيْة منصة أبشر منذ فترة طويلة لتوفِيْر العديد من فرص العمل لجميع المواطنين السعوديين، وذلك لتسهِيْل البحث عن فرص عمل وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق مجتمع قادر على التفاوض إلكترونيًا وأصبح منصة التوظيف الأولى فِيْ المملكة.

شُروطْ منصة أبشر للتوظيف

لكل وظيفة، تضع منصة أبشر مجموعة من الشُروطْ التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للحصول على القبول المبدئي، ثم تمرير استعلام رقم الهُوية إلى أبشر للتوظيف حتى يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية.

ما هِيْ شُروطْ التقديم على منصة أبشر

هناك مجموعة من المتطلبات المشتركة لجميع الوَظْائِفْ على منصة أبشر، وهِيْ

المؤهل التعليمي يطابق مؤهلات الوظيفة.

اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية بنجاح.

ألا يكون مقيمًا خارج إقليم المملكة.

لديه أخلاق حميدة وسمعة طيبة.

ألا يكون موظفًا فِيْ جهة حكومية.

كيف تتحقق من رقم الطلب

أتاحت وزارة الداخلية هذه الخدمة لجميع الباحثين عن عمل على منصة أبشر من خلال الخطوات التالية

ادخل إلى منصة أبشر من خلال الرَابِطْ هنا.

يرجى قراءة جميع الشُروطْ والتعليمات المعروضة.

انقر على كلمة الاستعلام للحصول على نتيجة.

اكتب رقم التعريف.

تحديد الجنس.

أدخل رقم تعريف الأب.

انقر لرؤية النتيجة.

ما هِيْ شُروطْ أبشر لتوظيف النساء

من بين الشُروطْ التي تشترك فِيْها معظم الوَظْائِفْ فِيْ أبشر

يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

هُوية وطنية فعالة.

ألا تكون متزوجة من أجنبي.

النجاح فِيْ جميع الاختبارات.

الاستفسار عن الاستقدام عن طريق رقم الهُوية من أبشر هِيْ إحدى الخدمات التي وفرت على جميع المتقدمين الذهاب إلى المؤسسات والاستفسار عن نتائج الوَظْائِفْ المختلفة، والاكتظاظ والتزاحم الذي كان يحدث فِيْ الماضي.

استشارة توظيف أبشر برقم DNI الخطوات كَمْا يلي أدخل رَابِطْ المنصة ل هنا. ثم حدد إشعار القبول فِيْ الجزء العلوي من الصفحة.