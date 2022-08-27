أبشر للتوظيف الأمن العام 1444 رجال برتبة جندي للثانوية jobs.sa رَابِطْ التقديم، اعلنت مصنة أبشر الفترة الأخيرة عن فتح باب التسجيل لوظيفة جندي في مديرية الأمن العام 1444، كما فتح باب القبول والتسجيل رسميًا فِيْ المديرية العامة للأمن العام للرجال، وقد تم تفعيل رابط التقديم للوَظْائِفْ العسكرية jobs.sa ، لمن تنطبق عليه شروط التسجيل فقط.

أبشر لتوظيف السلامة العامة 1444

أُعلن أن الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية فتحت باب القبول والتسجيل المركزي للتقدم للوَظْائِفْ فِيْ المديرية العامة للأمن العام عبر منصة أبشر للتوظيف.

أوضحت الإدارة مَوعِد فتح باب التسجيل بالأمن العام حيث يبدأ التسجيل الساعة 1000 من صباح يوم السبت 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م.

تواصل منصة أبشر للتوظيف استقبال طلبات التقدم للأمن العام طوال الأسبوع الحالي، حيث ينتهِيْ التقديم الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 5 صفر 1444 هـ الموافق 2 سبتمبر 2022 م، ومن يرغب فِيْ الحصول على رَابِطْ تقديم الأمن العام الرسمي، يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الرَابِطْ أدناه

اعلان فتح باب التسجيل للمديرية العامة للأمن العام بدرجة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLTmoc2. pic.twitter.com/LydqyLFvHH – الأمن العام (security_gov) 25 أغسطس 2022 أبشر للتوظيف الأمن العام 1444 رجال برتبة جندي للثانوية jobs.sa رَابِطْ التقديم، اعلنت مصنة أبشر الفترة الأخيرة عن فتح باب التسجيل لوظيفة جندي في مديرية الأمن العام 1444، كما فتح باب القبول والتسجيل رسميًا فِيْ المديرية العامة للأمن العام للرجال، وقد تم تفعيل رابط التقديم للوَظْائِفْ العسكرية jobs.sa ، لمن تنطبق عليه شروط التسجيل فقط.

التقديم على الأمن العام للمرأة 1444

افتتحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب الدخول والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ المديرية العامة للأمن العام للكوادر النسائية، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 20- الخامس. الرابع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق الثالث والعشرين من يوليو 2022 م، عبر منصة أبشر للعمالة العسكرية.

وتستمر المنصة فِيْ استقبال طلبات التقدم للمديرية العامة للأمن العام طوال الأسبوع الجاري، حتى انتهاء تقديم طلبات الأمن العام للمرأة يوم الخميس التاسع والعشرين من ذي الحجة 1443 هـ الموافق الثامن والعشرين من يوليو. هذا العام الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن اللقب المطلوب هُو البكالوريا العامة أو ما يعادلها للتعيين فِيْ رتبة جندي بالتمرير.

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزية أنه يمكن للحاصلات على دبلوم أو بكالوريوس أن يتقدمن إلى الأمن العام للمرأة، ولكن يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة فِيْ أحد التخصصات التالية

(القانون – الإحصاء – الإعلام – العلاقات العامة – إدارة الموارد البشرية – الإدارة المالية – المحاسبة – علوم الحاسب – اللغة الإنجليزية).

رَابِطْ تقديم السلامة العامة أبشر للتوظيف

تقدم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة إعلانات وظيفِيْة للقطاعات العسكرية التي تستفِيْد من خدمة التوظيف الإلكتروني عبر منصة أبشر للتوظيف.

كَمْا يتيح إمكانية الاطلاع على نتائج القبول المبدئي ومعرفة المستندات المطلوبة وتاريخ ة، بالإضافة إلى إمكانية تصور نتائج القبول النهائي وتحديد متطلبات الإعداد للتدريب. الدورة وتاريخ الحضور اتبع رَابِطْ منصة أبشر الرسمية للتوظيف، ضابط الأمن العام المرفق.

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة للمرور بدرجة (مجندة) للكوادر النسائية عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT – الأمن العام (security_gov) 21 يوليو 2022

كيفِيْة توفِيْر السلامة العامة 1444

تم فتح باب الدخول والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ المديرية العامة للأمن العام، حيث يتوفر رَابِطْ التطبيق عبر منصة أبشر، ويتم التسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام باتباع الخطوات التالية

ادخل إلى منصة أبشر للتوظيف باتباع الرَابِطْ الرسمي المرفق.

انقر فوق الوَظْائِفْ المتاحة أو انقر فوق الإعلان لوَظْائِفْ السلامة العامة بدرجة الجندي للمدرسة الثانوية العامة.

يرجى قراءة شُروطْ الطلب بعناية، ثم ضع علامة اختيار أمام لقد قرأت جميع الشُروطْ، ثم انقر فوق “إرسال الطلب”.

املأ البيانات المطلوبة (رقم الهُوية> تاريخ الميلاد> اختيار الجنس> اختيار الحالة الاجتماعية> رقم هُوية الأب> رقم الوظيفة)، ثم اضغط على “موافق”.

قم بتعبئة بيانات استمارة طلب الوظيفة (رقم الهُوية – تاريخ الميلاد – مكان الميلاد – تاريخ إصدار البطاقة – الجنس – المهنة – الحالة الاجتماعية – منطقة الإقامة، المنطقة الأصلية أو مكان الميلاد – رقم الجوال – الطول – الوزن – المدينة – الحي – الشارع – رقم المبنى – حساب منصة تويتر – حساب منصة فِيْسبوك – البريد الإلكتروني)، ثم اضغط على “التالي وحفظ”.

تعبئة بيانات المؤهل الأكاديمي (نوع التخصص – التخصص العام – التخصص الدقيق – المعدل التراكَمْي – الدرجة – سنة التخرج – مصدر الشهادة – حاصل على مؤهل علمي آخر – لديك دورة تدريبية – درجة اختبار القدرات العامة ) ويجب إضافة شهادة المؤهل العلمي الحاصل عليها. يجب على المتقدم بعد ذلك النقر فوق “عرض وحفظ” من خلال أبشر للتوظيف، الأمن العام 1444.

وَظْائِفْ السلامة العامة 1444

تتولى المنصة الإلكترونية أبشر للتوظيف عرض الوَظْائِفْ الشاغرة فِيْ القطاعات التي تستفِيْد من خدمة الإعلان عن الوَظْائِفْ، وأخيراً يتم الإعلان عن نتائج الترشيح النهائي لمعرفة أسماء المتأهلين للتصفِيْات النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الشُروطْ الأمنية العامة تنطبق على مقدم الطلب، ثم تم الحصول على رقم الطلب، فلن تتمكن من تعديل نموذج طلب الوظيفة مرة أخرى، لذلك يجب إدخال المعلومات والبيانات بشكل صحيح، ويمكنك طباعتها الصفحة، وسوف تتلقى رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل مع رقم الطلب.

يجب التأكد من إدخال تاريخ الميلاد وجميع المعلومات المسجلة بشكل صحيح، وبعد استكَمْال الإدخال وتعبئة جميع البيانات فِيْ نموذج الطلب، تحقق من البيانات مرة أخرى، وتأكد أيضًا من المعلومات الموجودة فِيْ حسابك فِيْ منصة أبشر للتوظيف، الأمن العام حتى لا ترى الرسالة “المعلومات المدخلة لا تتطابق مع بياناتك فِيْ قاعدة البيانات”. يجب على جميع المتقدمين إكَمْال جميع الحقول المميزة بنجمة على الأقل.

فعلت مديرية الأمن العام في السعودية رابط خاص للتقديم في وظيفة العسكرية برتبة جندي لطلبة الثانوية العامة ، والأمن تنطبق الشروط عبر منصة أبشر، كما وتم وتم فتح باب التسجيل في السابع والعشرين من شهر أغسطس وتستمر حتى الأول من شهر سبتمبر لعام 2022.