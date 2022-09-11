أبطال مسلسل ستيليتو بالنسختين التركية والعربية، مسلسل ستيليتو من اروع المسلسلات التركية الذي نالت اعجاب الملايين من محبين المسلسلات في العالم، كونه متوفر بالنسختين التركية والعربية، وكانت النسخة العربية من الاعمال التركية باسمها البارز “جرائم صغيرة”، وتم عرض هذا المسلسل للمرة الأولى في سنه 2017 ميلادي، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الاعمال المشوقة الذي جذبت الملايين من المشاهدات، ولهذا السبب يتساءل الكثير حول معرفة كافة أبطال مسلسل ستيليتو بالنسختين التركية والعربية.

معلومات عن مسلسل ستيليتو

يعتبر مسلسل ستيليتو واحد من اشهر المسلسلات التركية المتوفرة بالنسختين التركية والعربية، وهذا المسلسل حقق نجاحا كبيرة في بداية حلقاته الأولى الذي تم بثها في سنه 2017 ميلادي، مما تدول احداثه حول موضوع الاثارة والغموض، ويتكون هذا المسلسل من ثمانية ابطال منهم أربعة سيدات وأربعة رجال، ويتم بداية احداثها من الوقت السابق حين جمعتهم الطفولة، وبعدها تعرضهم الى حياة بائسة وانشغالهم في أعمالهم الحياتية الخاصة.

أبطال مسلسل ستيليتو التركي والعربي

يحتوي مسلسل ستيليتو على مجموعة من ابرز الممثلين في العالم، وهؤلاء الممثلين تمت شهرتهم الواسعة من خلال تقديمهم للعديد من الاعمال الفنية المتنوعة، لذا اهتمام البعض في التعرف على ابطال مسلسل ستيليتو بالتركي والعربي، ويكون هؤلاء الابطال على النحو الاتي:

ابطال مسلسل ستيليتو التركي: الفنان جوكتشا بهادر. الممثلة الشهيرة اسليهان جوربوز. الفنانة الباهرة تولين اوزان . الفنانة بادة ايشجيل. الممثل الكبير مارت فرات . الفنان المشهور فريد اكتوي. يلديراي شاهينلا. الممثل العملاق سيلمي بايراكتار.

ابطال مسلسل ستيليتو بالعربي: كاريس بشار . ديمة قندلفت. نور علي. سامر المصري . ريتا حرب. بديع ابو شقرا. قيس شيخ نجيب . ندى ابو فرحات . مارلوس عازار.



قصة مسلسل ستيليتو

يعد مسلسل ستيليتو من اشهر المسلسلات التركية المترجم باللغتين العربية والتركية، وتدور احداث هذا المسلسل حول قصة الغموض والاثارة ويتم حديثه بين أربعة سيدات وأربعة رجال كانت تجمعهم ذكريات الماضي منذ الطفولة، وخاصة أيام المدرسة، وتم تعرضهم الى بعض الانشغالات والأزمات في حياتهم العملية وبعد مرور عدة سنوات طويلة تم اجتماع ابناء الثمانية مما صنعت بعض الخلافات وبحثت عن المشاكل السابقة.

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل الذي تدور حول موضوع أبطال مسلسل ستيليتو بالنسختين التركية والعربية، كونه من اجمل المسلسلات التركية الذي نالت اعجاب الملايين من الأشخاص حول العالم، وتم توضيح القصة الكاملة الذي تدور حول احداث مسلسل ستيليتو.