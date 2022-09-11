تعرف على أبطال مسلسل ستيليتو بالنسخة التركية والعربية، يعد مسلسل ستيليتو من المسلسلات السورية والتي انتشرت الفترة الأخيرة، بعد نزولها على منصة شاهد، حيث لاقي مسلسل ستيليتو على عدد كبير من المشاهدات، مما جعل الكثير يهتم بالتعرف على أبطال مسلسل ستيليتو والجدير بالذكر أن مسلسل ستيليتو مأخوذ من مأخوذ من مسلسل تركي“جرائم صغيرة”.

مسلسل ستيليتو ويكيبيديا

يعد مسلسل ستيليتو من المسلسلات اللبنانية السورية الجديدة التي تم عرضها الفترة الأخيرة على منصة شاهد حيث أن سيناريو الفيلم مأخوذ من جرائم صغيرة، حيث شارك العديد من الفنانين والممثلين الكبار في الفيلم والذي كان لهم صدى الكبير في نجاح فيلم مسلسل ستيليتو حيث أعدت كتابة هذا العمل لبنى مشلح، وقد تم عرض الفيلم يوم الأحد الرابع من سبتمبر لعام 2022.

أبطال مسلسل ستيليتو

شارك في مسلسل ستيليتو العديد من الأبطال والفنانين والذي كان لهم سبب رئيسي في نجاح هذا العمل ومن أبرز أبطال مسلسل ستيليتو اللبنانيين والسوريين الذين ساهموا في هذا العمل الفني:

الممثلة السورية كاريس بشار.

الممثلة السورية ديما قندلفت.

الممثلة اللبنانية ريتا حرب.

الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات.

الممثل اللبناني بديع أبو شقرا.

الممثل السوري سامر المصري.

الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

الممثل اللبناني كارلوس عازار.

قصة مسلسل ستيليتو

تدور قصة مسلسل ستيليتو حول جريمة تحدث في إحدى المنازل الراقية والكبيرة، في مجمع سكني راقي جدا ورفيع، حيث تقع جثة من أحد الطوابق الى المنزل، وهو تبدأ عقدة المسلسل للتعرف على الجثة ومن صاحب الجثة، لتبدا بعدها حبكة المسلسل للتعرف على هوية القاتل، ومن هنا تبدأ أحداث المسلسل بالمتعة والجذابة، حيث حمل المسلسل الكثير من الأدوار، وهناك العديد من الشخصيات والفنانين سوريين شاركوا كأبطال مسلسل ستيليتو

يعد مسلسل ستيليتو بالنسخة التركية والعربية من المسلسلات التي لاقت إهتمام واسع الفترة الأخيرة، كما وشارك أبطال مسلسل ستيليتو دور فعال في نجاح هذا العمل الكبير، ومن أبرز أبطال المسلسل الممثلة السورية كاريس بشار.