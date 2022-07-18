أبل تقلص خطط الإنفاق والتوظيف بوحداتها.. ما السبب

ذكرت بلومبرج يوم الاثنين أن شركة التكنولوجيا العملاقة أبل تخطط لإبطاء التوظيف والإنفاق على بعض الوحدات للتغلب على التباطؤ الاقتصادي المحتمل فِيْ عام 2023.

وقال تقرير الوكالة، نقلاً عَنّْ مصادر مطلعة، إن التغييرات لن تغطي جميع الوحدات وأن شركة آبل لا تزال تخطط لبرنامج نشط لإطلاق منتجات جديدة فِيْ عام 2023.

وتخلت أسهم الشركة التي لم ترد على الفور على طلب رويترز للتعليق عَنّْ مكاسبها الأولية وهبطت نحو 1.6 بالمئة إلَّى 147.72 دولار بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

Apple هِيْ أحدث شركة لديها خطط لإبطاء التوظيف، حيث انضمت إلَّى Meta Platforms و Tesla وعدد من البنوك الأمريكية فِيْ الوقت الذي تستعد فِيْه لتباطؤ اقتصادي محتمل.

يوم الثلاثاء، 12 يوليو، فرضت محكَمْة فِيْ موسكو غرامة قدرها مليوني روبل (33900 دولار) على شركة أبل الأمريكية ؛ وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن ذلك يرجع إلَّى مزاعم بأنها ترفض تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية.

كانت موسكو على خلاف مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي فِيْ نزاع محتدم تحول إلَّى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.