أكدت الفتاة غنى الروح، ابنة الفنان السوري باسل حيدر، أن والدها شخص رقيق وقاسي فِيْ نفس الوقت، لديهم السعادة فِيْ هذه الحياة.

وأضافت غنى الروح، خلال مقابلة مع “العرب اليوم”، أنها فخورة جدًا بوالدها وتنتقده وتعبّر عَنّْ رأيها فِيْ الأدوار التي يؤديها. هناك العديد من الشخصيات التي يكون فِيْها قاسياً أو عَنّْيفاً. إنها صريحة. مع والده ويخبره أنه لم يعجبه هذه الشخصية أو تلك.

وعبر عَنّْ حبه لمهنة التمثيل ورغبته فِيْ دخول هذا المجال، وشارك فِيْ مسلسل “دفع” مع شقيقه كرم، حيث لعب دور شخصية “ندى”.

وعَنّْ موقف الفنانة باسل حيدر من حبها للتمثيل، أشار إلَّى أنه لا يريدها أن تدخل الوسط الفني، إذ يعتبرها مهنة التمثيل صعبة وتتطلب الصبر والتحمل، ونصحها بالبقاء. الابتعاد عَنّْه بسبب معاناته والمشاكل التي واجهها أثناء عمله.

لجزءه؛ أعرب كرم الله، نجل الفنان باسل حيدر، عَنّْ حبه لوالده، مشيرًا إلَّى أنه أب عطوف ومهتم، لكنه يبدو أحيانًا منزعجًا من ضغوط العمل.

وتحدثت عَنّْ مشاركتها مع أختها فِيْ مسلسل “دافا”، حيث شعرت بالسعادة بهذه التجربة وأحببت التمثيل من خلالها، لكنها تريد دراسة الصيدلة أو الطب لأنها تحب المواد العلمية مثل العلوم والرياضيات.

وفِيْ الختام، أشاد بوالده الفنان باسل حيدر، وشكره على مجهُوده وعمله الدؤوب.