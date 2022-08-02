أبناء عمرو دياب يستمتعون بعطلتهم مع خالهم ووالدتهم زينة عاشور بإسبانيا

وثقت زينة عاشور، الزوجة الثانية للفنان المصري عمرو دياب، أجواء استمتاعها مع أبنائها كنزي وجانا وعبد الله، فِيْ الأماكن الساحلية والتاريخية فِيْ إسبانيا.

وحضر الرحلة زياد عاشور شقيق زينة وعم أولادها، حيث علقت زوجة عمرو دياب على صورة نشرها ظهرت فِيْها ابنتيه وهما تعانقان عمهما وكتبتا تعليقًا “الأسرة”.

ظهرت صديقاتها وأطفالهم فِيْ الصور التي نشرها عاشور على قِصَّة إنستجرام، وبدت سعادتهم واضحة لهم خلال الفترة الخاصة التي يقضونها خلال إجازتهم الصيفِيْة، والتي لم يتواجد فِيْها عمرو دياب لانشغاله بأصدقائه. حفلات فِيْ مصر.

كَمْا نشر عبد الله دياب صورة مع والدته وشقيقتيهما وأصدقائهم أثناء إبحارهم فِيْ رحلة بحرية على طول الشواطئ الإسبانية، كَمْا فعلت شقيقته جنى دياب التي وثقت أكثر من صورة برفقة والدتها.

أما كنزي، فقد نشرت أكثر من صورة لها مع شقيقتها جنى دياب، ووثقت لقطات للأماكن التي زرتها.

يأتي خروج زينة عاشور وأطفالها بعد أسابيع قليلة من احتفالهم بتخرج كنزي من جامعة إدنبرة، التي تعتبر من أشهر الجامعات وأكثرها شهرة فِيْ العالم، بحضور العائلة، باستثناء الهضبة.

ونشرت عاشور العديد من الصور عبر خاصية Instagram، حيث كانت تتطلع لحضور الحفل فِيْ الجامعة الواقعة فِيْ اسكتلندا.

وتساءل الجمهُور عَنّْ سبب عدم حضور عمرو دياب حفل تخرج ابنته، بخلاف ذلك، تفتقر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلَّى أي صور أو رسائل تهنئة لابنته.

وكان عبدالله بن عمرو دياب قد كشف سابقا عَنّْ استقراره وشقيقته فِيْ بريطانيا، حيث قال فِيْ بيان صحفِيْ “لقد واجهنا المزيد من الضغوط بسبب نجاح والدي خلال فترة وجودنا فِيْ مصر. مختلف بسبب شهرته، لكنني لا يعانون من ذلك بنفس الدرجة فِيْ بريطانيا. لا يهم هنا “.

وأضاف عبد الله “الانتقال إلَّى لندن جعلني أقدر أغاني والدي أكثر، وما زلت آمل أن أجعل والديّ فخورين بي وأن أظهرا لهم مهاراتي. أنا من محبي الموسيقى، لكن فِيْ البداية أحب أن يكون لدي شركتي الخاصة”. شركة الأسطوانات.”

وتحدث نجل الفنان الوحيد عَنّْ علاقته بشقيقتيه كنزي وجانا قائلاً علاقتي بهما جيدة ونحن متفهمون للغاية، لكننا مثل كل الإخوة نتشاجر أحيانًا ولا يمكنني قول ذلك. أنا وأختي التوأم كنزي لم نفترق، لكننا قريبون من بعضنا البعض، ولأن جانا قريبة من عصرنا، فإننا نفهم بعضنا البعض بسهُولة شديدة “.