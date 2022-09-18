أبها يتقاسم صدارة الدوري الرديف بخماسية فِيْ الفِيْحاء

حقق فريق كرة القدم لنادي أبها فوزا كبيرا على نظيره الفِيْحاء (5-1)، فِيْ مباراة الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الأولى للموسم الاحتياطي. الدوري السعودي. 2022-2023 “.

وسجل خماسي أبها فِيْليبي كايسيدو والطيب مزيان ونواف السعدي وسعد السلولي وأحمد الحبيب فِيْ الدقائق 23 و 38 و 42 و 79 و 89 فِيْما سجل علي فهد الجباية هدف الفِيْحاء.

تصدّر أبها جدول الدوري السعودي بثلاث نقاط بفارق الأهداف مع الفاتح الوصيف الذي بدأ مسيرته بفوز كبير على الطائي بأربعة أهداف مقابل هدف.

المباراة القادمة فِيْ الدوري السعودي

وسيواجه الاتفاق نظيره الطائي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام فِيْ تمام الساعة الخامسة مساء الخميس المقبل فِيْ الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

نظام احتياطي الدوري السعودي

يقام الدوري الاحتياطي المنعش بنظام الدوري الكامل “ذهاباً وإياباً”، لذا فإن مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023” بإجمالي 42 مباراة فِيْ الموسم، طالما يُسمح لكل نادٍ بذلك. إدخال 20 لاعباً فِيْ قائمة المباريات وفق شروط مختلفة تتمثل فِيْ إدخال اللاعب فِيْ قائمة الفريق الأول واللاعبين المقيدين بقوائم الأندية فِيْ الدرجة الأدنى يحق لهم المشاركة فِيْ مباريات الدوري الاحتياطي.

وستتلقى الأندية المشاركة فِيْ الدوري دعما ماليا قدره مليوني ريال، بالإضافة إلَّى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2،825 ألف ريال، فضلا عَنّْ زيادة عدد اللاعبين المسجلين فِيْ قائمة الفريق الأول من 30 إلَّى 35 لاعبا.

يهدف اعتماد الدوري الاحتياطي إلَّى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين والمساعدة فِيْ زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياطيين فِيْ المباريات شديدة التنافس، ومشاركة اللاعبين الشباب فِيْ مباريات أقوى وأيضًا فِيْ العودة التدريجية للاعبين المصابين. .

سيتم السماح بعدد من 5 استبدالات فِيْ كل مباراة، فِيْ حين سيتم تطبيق العقوبات التأديبية لمباريات الدوري الاحتياطي على نفس الدوري ولن تنتقل إلَّى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة التأديب خلاف ذلك، كَمْا هُو الحال مع البطاقات الملونة. لا ينتقلون من وإلَّى الدوري.

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