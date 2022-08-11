أبواب الكعبة.. 280 كجم من الذهب الخالص تشهد على عناية قادة البلاد بالحرم

وقد تعددت شواهد اهتمام قادة الوطن المبارك بالحرمين الشريفين وحجاجهم في مختلف المجالات، ومن بين هذه الأدلة العناية والاهتمام بالكعبة المشرفة على لباسها وعطرها وغسيلها وحيويتها. الآخرين. مظاهر تعكس حدة الحكام في كل ما يتعلق بقبلة المسلمين.

في عام 1363 م. أمر جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ببناء بوابة جديدة للكعبة المشرفة، بعد أن علم أن البوابة القائمة في ذلك الوقت قد تعطلت بسبب قدمها. تصنيع، واستغرق صنع الباب ثلاث سنوات.

قاعدة حديدية

كان مصنوعًا من قاعدة حديدية تم تركيب مصراع باب خشبي جافا عليها، مصفح بالفضة ومغطى بالذهب. زينت البوابة بأسماء الله الحسنى، واستمرت هذه البوابة حتى عام 1397 هـ، عندما أمر جلالة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله ببناء بوابة جديدة للكعبة المشرفة ما زالت قائمة حتى اليوم. .

جاءت الفكرة عندما لاحظ جلالة الملك قدم الباب ورأى آثار خدوش عليها، فأمر على الفور بعمل باب جديد للكعبة وباب التوبة من الذهب الخالص، وباب التوبة هو الباب. باب السلم الذي يصعد به إلى سطح الكعبة.

أبواب الكعبة

ما أنفق على صناعة البابين (باب الكعبة وباب التوبة) بلغ (13.420.000) ريال عدا كمية الذهب التي بلغت (280) كيلوغراماً، وكان الذهب عيار 999.9٪، واستغرق العمل فيه اثني عشر شهرا منذ بداية ذي الحجة عام 1398 هـ، وأنشئت ورشة خاصة لتصنيعه.

يتميز الباب بدرجة عالية من المتانة والجودة بحيث يؤدي وظيفته دون الحاجة إلى صيانة، وقد تم تفصيل الهيكل الهيكلي وتجهيزه ليمنح الباب جمال التصميم الزخرفي من جهة، ويأخذ في الاعتبار العوامل المناخية والموقع لتحمل الحرارة الشديدة والمطر في الآخر.

بالنسبة لزخرفة الباب وكتابته، فقد تم اختياره من بين الأنواع المتجانسة، وأهم عناصره زخرفة الإطار البارز، وهو الزخرفة التي تستمر على ارتفاع مكان القفل، مما يمنحه اللازم أهمية؛ لأن قفل الكعبة له ميزة خاصة بالطريقة التقليدية والوظيفية.

آيات محفورة

نوقشت عند الباب آيات قرآنية مختلفة (ادخلهم بسلام أكيد)، و (قل يا رب ادخلني بصدق، وأخرجني من العدل، واجعلني لنفسي، بارك الله فيك) قل يا عبادي الذين تمردوا على أنفسهم، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله يغفر كل الذنوب، فهو الغفور الرحيم.

يقع باب الكعبة في الجهة الشرقية منها، وهي الآن مرفوعة فوق الأرض من الشازروان (222 سم)، وطول الباب نفسه (318 سم) وعرضه (171 سم) وعرضه (171 سم). العمق حوالي نصف متر.