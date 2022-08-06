أبوجبل يتقدم بشكوى رسمية ضد النصر السعودي

قرر الدولي المصري محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك لكرة القدم السابق، تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي النصر السعودي.

وأوضح محمد أبو جبل في بيان رسمي نشر اليوم السبت، أنه أراد أن يغتنم الفرصة للتواجد في فترة الإعداد مع فوز السعودية، وطالب إدارة النادي السعودي بإصدار تأشيرة دخول إلى المملكة، إلا أنه. فوجئت برد فعل فيكتوريا الصادم الذي أكد أنها لا تعترف بالعقد المبرم بينهما.

وأشار اللاعب إلى أنه وافق لاحقًا على التوصل إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي، يحصل من خلاله حارس المرمى المصري على جزء من العقد، لكن النادي رفض وعرض مبلغًا أقل، وقرر اللاعب تقديم شكوى بشأنه. .. قبل النادي.

وذكر أبو جبل أنه سيطلب في شكواه إلى الفيفا الحصول على كامل عقده، بالإضافة إلى تقديم جميع الأدلة على الأضرار التي لحقت بالنادي السعودي، وأنه سيطالب بالتعويض دون التنازل.

يشار إلى أن محمد أبو جبل أصبح لاعبا حرا بعد أن رحل عن صفوف فريق كرة القدم الأول بالزمالك، بانتهاء عقده.