أبوظبي أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار فِيْ القطاع العقاري.. أرقام استثنائية

أعلنت دائرة البلديات والنقل، اليوم الجمعة، نتائج النصف الأول من عام 2022 للمعاملات العقارية فِيْ إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال تلك الفترة 22.51 مليار درهم (6.12 مليار دولار) تحققت من خلال 7474 صفقة شملت صفقات ورهُونات أراضي ومباني ووحدات عقارية بكافة أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداول العقاري الصادرة عَنّْ دائرة البلديات والنقل أن قطاع العقارات فِيْ الإمارة سجل 3568 صفقة بيع عقاري بقيمة 8.9 مليار درهم، و 3906 صفقة رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار درهم.

جزيرة ياس تتصدر

تصدرت جزيرة ياس قائمة التعاملات فِيْ مدينة أبوظبي بـ1.8 مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات فِيْ المرتبة الثانية بـ1.2 مليار درهم، وحلّت منطقة الشمخة فِيْ المرتبة الثالثة بمليار درهم، وحلّت جزيرة الريم فِيْ المرتبة الرابعة بـ872 مليون درهم، فِيْما جاءت جزيرة خليفة فِيْ المرتبة الرابعة. واحتلت المدينة المرتبة الخامسة بـ310 ملايين درهم وجاء شاطئ الراحة فِيْ المركز السادس بـ300 مليون درهم.

تدابير لتعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري

أكد الدكتور أديب العفِيْفِيْ المدير التنفِيْذي لقطاع العقارات بدائرة البلديات والنقل أن الدائرة طرحت العديد من الإجراءات الإستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة فِيْ تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري فِيْ إمارة أبوظبي.

وأضاف “حافظت أبوظبي على مكانتها العالمية كواحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار فِيْ قطاع العقارات. ومع دخولنا النصف الثاني من عام 2022، نتوقع المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية المتميزة، خاصة مع إطلاق المزيد المشاريع الجديدة التي يجري التخطيط لها وتنفِيْذها على أعلى مستوى دولي “. يساهم فِيْ بناء مجتمعات متكاملة من الخدمات والبنية التحتية من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة فِيْ إمارة أبوظبي “>