“أبوظبي الأول” يُطلق صندوقاً للاستثمارات المتغيرة.. فرص مميزة

أعلن بنك أبوظبي الأول (FAB) عَنّْ إطلاق صندوق بنك أبوظبي الأول للتناوب المواضيعي، كجزء من صندوق الاستثمار الأساسي لشركة OneShare PLC التي ينظمها البنك المركزي الأيرلندي.

يتيح الصندوق للمستثمرين الاستفادة من فرص الاستثمار والاتجاهات الاقتصادية العالمية الناتجة عَنّْ التغيرات الهِيْكلية طويلة الأجل، أو ما يعرف باسم “الاتجاهات العالمية الرئيسية” التي تشكل ملامح المستقبل مثل الابتكارات التقنية، وزيادة معدلات إعادة الإعمار و البناء والتغيرات البيئية واقتصاد الجيل القادم والتحولات الديموغرافِيْة.

يركز الصندوق الجديد على الاستثمار خارج حدود الجغرافِيْا والقطاعات الصناعية وأساليب الاستثمار التقليدية، ويهدف إلَّى الاستفادة من فرص النمو العالمية المرتبطة بأفكار الاستثمار المتنوعة عبر فئات الأصول المختلفة.

سيساهم هذا التناوب الديناميكي بين فئات الأصول فِيْ تعزيز كفاءة استراتيجيات الاستثمار وقدرتها على مواءمة خططها واتجاهاتها بما يتماشى مع تغيرات السوق. يوفر الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلَّى موضوعات استثمارية متعددة تركز على الابتكار والنمو طويل الأجل مع السعي لتحقيق مستوى أعلى من تنويع الاستثمار.

استنادًا إلَّى نهج استثماري منضبط ومنضبط، تستفِيْد آلية إنشاء المحفظة الاستثمارية من مزايا التنويع والسيولة والشفافِيْة فِيْ الاستثمارات فِيْ صناديق الاستثمار المتداولة متعددة الأصول.

من خلال إجراء عدد صغير من الصفقات، يمنح الصندوق العملاء القدرة على الوصول إلَّى الخبراء والمتخصصين فِيْ تصميم وتطوير استراتيجيات المؤشرات المالية، والاستفادة من الاستثمارات المتنوعة فِيْ الشركات فِيْ كل اتجاه.

قال جيراردو آمو، الرئيس التنفِيْذي ورئيس منتجات وحلول الاستثمار فِيْ بنك أبوظبي الأول فِيْ سويسرا “لقد حرصنا على تسخير هِيْكل أعمال مفتوح وشفاف بالكامل يستفِيْد من قدرات خبرائنا فِيْ مجال التجارة والاستثمار من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية التي أوجدتها الاتجاهات الجديدة التي تشكل المستقبل.

سيستفِيْد صندوق التناوب المواضيعي من بنك أبوظبي الأول من عملية اختيار صارمة لصناديق الاستثمار المتداولة متعددة الأصول ونموذج تخصيص الموضوع الديناميكي بناءً على بحث متعمق من قبل فريق الاستثمار لدينا من ذوي المهارات العالية والخبرة. ”

من جهتها، قالت سميرة زكور، الرئيس التنفِيْذي ورئيس الخدمات المصرفِيْة الخاصة فِيْ بنك أبوظبي الأول “إن إطلاق هذا الصندوق الجديد يمثل فرصة فريدة للمستثمرين لمواكبة التطورات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والتمكن من الوصول إليها. والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.

يقدم الصندوق الجديد للعملاء منتجًا متقدمًا وفعالًا من حيث التكلفة يلتقط فرص الاستثمار الناشئة عَنّْ الاتجاهات طويلة الأجل، ويتم إدارته ضمن محفظة استثمارية متنوعة ومتعددة المستويات “.