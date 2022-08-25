أبوظبي تدرس إطلاق استراتيجية البلوك تشين والأصول المشفرة

عقدت لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة اجتماعها الأول.

ترأس الاجتماع محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية فِيْ أبوظبي ورئيس مجلس إدارة هِيْئة الأوراق المالية والسلع، بهدف مناقشة إطلاق استراتيجيتها الخاصة تماشياً مع ذلك. مع الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة.

أنشطة Blockchain

وركزت اللجنة فِيْ الاجتماع على أهمية تنظيم أنشطة blockchain والأصول المشفرة مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية التي تحكَمْ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نظام آمن وشفاف يساهم فِيْ بناء الثقة. وجذب المزيد من الشركات إلَّى أبوظبي.

وفِيْ هذا السياق قال محمد علي الشرفا “يأتي إنشاء لجنة أبوظبي للبلوكتشين والأصول المشفرة فِيْ إطار رؤية ونهج القيادة الرشيدة التي مكنت الإمارة من إنشاء بيئة اقتصادية داعمة، وتحقيق الإنجاز. البنية التحتية والاتصالات على المستويات العالمية تتميز برؤية ونهج لريادة الأعمال يهدف إلَّى توفِيْر فرص النمو للجميع، ودعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

وأضاف “تجمع لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة فِيْ عضويتها مختلف الجهات المعَنّْية ببناء إطار تنظيمي ونظام أعمال متكامل يتعامل مع مختلف مخاطر وجوانب الحوكَمْة مثل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وحماية المستثمر والحوكَمْة الفنية ومخاطر حفظ الأصول من أجل تعزيز نشاط blockchain وأصول التشفِيْر.

وأوضح الشرفا أن الخطوة تساهم فِيْ توفِيْر فرصة للاعتماد على تقنية blockchain والأصول المشفرة من أجل تحقيق طموحات أبوظبي، وستعطى الأولوية للمجالات التي تتمتع بفرص نمو أعلى، بما فِيْ ذلك التقنيات الزراعية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والأدوية. الصناعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. مؤكدا على السعي لدعم الأعمال فِيْ هذه القطاعات لضمان التوسع وتسريع النمو.

تحسين المنافسة

تم إنشاء اللجنة لتحسين القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي فِيْ مجال بلوكتشين والأصول الرقمية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة فِيْ هذا المجال، والتواصل مع الجهات الرقابية والرقابية، وتطوير مستوى التزام الأطراف العاملة فِيْ هذا المجال. المعايير الدولية والمتطلبات الرقابية والرقابية، خاصة فِيْما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

ولتحقيق هذه الأهداف، تضم لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول الرقمية عددًا من ممثلي أبرز الدوائر الحكومية والجهات ذات الصلة والمتخصصة فِيْ هذا المجال، بما فِيْ ذلك هِيْئة أبوظبي للتسجيل فِيْ السوق العالمي، و ADQ القابضة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل. “مصدر” وهِيْئة الأوراق المالية والسلع. وأطراف أخرى.