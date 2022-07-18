أبوظبي.. قرب إتمام الإفصاح عَنّْ الذمة المالية لكبار موظفِيْ الحكومة

أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عَنّْ قرب الانتهاء من المرحلة الرابعة من عملية الإفصاح المالي لجميع كبار موظفِيْ حكومة أبوظبي.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة فِيْ تعزيز الشفافِيْة والمساءلة والثقة، والعمل المستمر على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والمالية، وتطبيق أفضل ممارسات حوكَمْة الشركات فِيْ العمل الحكومي، ومواكبة النهضة التنموية التي تشهدها. من قبل الإمارة. وأشارت الوكالة إلَّى أنه سيتم إطلاق المرحلة التكَمْيلية الرابعة من المشروع والتي ستشمل جميع الجهات الحكومية والشركات التي تستوفِيْ معايير الإفصاح.

وكشفت الوكالة أن المراحل المنفذة للمشروع شملت نحو 1500 من كبار موظفِيْ حكومة أبوظبي، بمن فِيْهم رؤساء الإدارات فِيْ حكومة أبوظبي ووكلاء الإدارات، إلَّى جانب المديرين العامين والمديرين التنفِيْذيين فِيْ جميع الجهات الحكومية فِيْ الإمارة. وأوضح أن المرحلة الرابعة التي انطلقت فور الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى ستشمل جميع كبار الموظفِيْن فِيْ جميع الشركات والجهات الحكومية التي تنطبق عليها معايير الإفصاح.

تم تنفِيْذ المشروع وفق أعلى معايير الدقة والجودة والسرية، باستخدام منصة إلكترونية متطورة تم تطويرها وإدارتها بواسطة كوادر وطنية مؤهلة ومبدعة، بالشراكة والتعاون مع شركة g42 الرائدة فِيْ مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، لدعم مساعي الهِيْئة فِيْ إرساء أسس وضوابط واضحة للشفافِيْة المؤسسية، من خلال تعزيز ثقة الجمهُور فِيْ العمل الحكومي، وترسيخ مفهُوم جديد فِيْ نظام العمل الحكومي، حيث يعد الإفصاح عَنّْ الذمة المالية جيدا. – ممارسة راسخة فِيْ المؤسسات المالية والحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص الأخرى فِيْ مختلف دول العالم.

يهدف نظام الإفصاح المالي إلَّى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافِيْة بين موظفِيْ الجهات الحكومية من خلال الإفصاح عَنّْ إقراراتهم المالية بشكل سنوي عَنّْد توليهم مناصبهم وعَنّْد انتهاء خدمتهم. يتضمن نموذج إقرار الإفصاح بيانات تتضمن جوانب مثل بيانات الوظائف والعضويات، وبيانات الأسرة لأبناء المصرح القاصرين، وبيانات الحساب المصرفِيْ والأموال النقدية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيانات للشركات والمؤسسات الفردية، والتجارية والمالية والمهنية. الأعمال داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيانات العقارات داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، والبيانات المنقولة ذات القيمة المستخدمة فِيْ التجارة وغيرها من الأغراض.

يحقق هذا النظام نقلة نوعية فِيْ العمل الحكومي فِيْ إمارة أبوظبي من خلال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافِيْة وإبراز ذلك كأحد أهم مبادئ العمل الحكومي الذي يهدف إلَّى تعزيز الثقة بين المتعاملين مع حكومة أبوظبي. من الأفراد والشركات والمؤسسات ذات الصلة، ويساهم نظام الإفصاح المالي بشكل فعال فِيْ رفع تصنيفات حكومة أبوظبي وحكومة الإمارات العربية المتحدة فِيْ المؤشرات العالمية للنزاهة والشفافِيْة، ويعزز سمعة الإمارة باعتبارها وجهة استثمارية آمنة تتمتع بجودة وكفاءة ونزاهة العمل كعوامل جذب رئيسية للمستثمرين، بالإضافة إلَّى عوامل الجذب الأخرى التي تزخر بها أبوظبي، مثل البنية التحتية المتطورة.

ستشهد السنوات الخمس المقبلة نقلة نوعية فِيْ مفهُوم الإفصاح ليصبح أحد مبادئ الثقافة المؤسسية وجزءا من نظام العمل الحكومي والشركات الحكومية والقطاع الخاص.