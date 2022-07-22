أبو إياد يعتذر لوزير الاتصالات ضميري يؤنبني

عبر اليوتيوب أبو إياد، عن اعتذاره عما فعله لوزير الاتصالات المهندس عبد الله السواحة، مشيرًا إلى أنه كان في لحظة غضب، مؤكدًا أنه حتى في لحظة الغضب هناك أقوال وأقوال. هذا لا يقال

رسالة مهمة ✋🏻 (مقطع كامل على حساب Tik Tok الخاص بي) pic.twitter.com/xqIadRSJxm

– ابو اياد (@ aeod1407) 19 يوليو 2022

اعتذار ابو اياد

وأضاف في مقطع فيديو بعد لقائه بوزير الاتصالات أنه تلقى خطاب اعتذار شديد القوة للوزير عن الكلمات التي قالها في مقطع سابق، كما أنه اعتذر للجماهير وأتباعه، موضحًا أن لمدة 4 سنوات لم يتصرف هكذا.

وتابع “كنت مخطئًا .. وحتى”، مشيرًا إلى أنه بعد لقائه مع الوزير شعر أنه أخطأ في حق الوزير.

تحية لمنصب وزير الاتصالات

وأشاد المتابعون بموقف وزير الاتصالات وانفتاحه، حيث قال أحد المراقبين “نشكر الوزير على تفهمه وكرمه، وما هو غريب على حكام المملكة وتطورهم في التعامل وتقاربهم مع المواطن وحقوقه. وصدقني كلامك حتى لو لم يصله يغفر لك والأهم صوتك.

وقال متابع آخر “شكرا لهم استقبلوك وسمعوا منك. أبو إياد طلب لقاء ثان مع الوزير وطلب الألياف لأن إنترنتهم العريض في الجنوب سيء بسبب الطقس والتضاريس. لا أعتقد أنهم الحزمة التجارية تحل مشاكل الإنترنت الخاصة بك. بينما قال متابع ثالث جزاكم الله خيرًا وشكرًا للوزير على كرمه وعمله الرائع في جميع المناطق، لكن هناك بعض الأماكن، الأمر بيده، الأمر بيده البنى التحتية. وان شاء الله تطورت ايضا اكثر ”.

وكان أبو إياد قد ظهر في مقطع فيديو سابق ينتقد ضعف خدمات الإنترنت في المناطق الجنوبية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسبب في انقطاع الأعمال. أجاب المتابعون أن مقدمي الخدمة يسألون في المقام الأول عن خدمة الإنترنت السيئة.