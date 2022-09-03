أبو الليف الطبيب منع عَنّّْي الأوكسجين وأنا بموت

كشف الفنان المصري نادر أبو الليف، عَنّْ رأيه فِيْ الأوضاع الحالية لاتحاد المهن الموسيقية، بعد استقالة الفنان هاني شاكر.

وقال ابو الليف خلال لقائه بـ “فوشيه” ان هناك ثلاثة مرشحين لمنصب نقيب فِيْ المهن الموسيقية وهم الفنان مصطفى كامل وعضو مجلس النقابة علاء سلامة وعاطف إمام وطرح عليهم سؤالا. أين كنتم عَنّْدما كان الاتحاد ينهب وكان للعالم مصالح

شن أبو الليف هجوماً على أعضاء المهن الموسيقية قائلاً إنه اختارهم لدعمه وكافة الأعضاء، لكن ذلك لم يحدث عَنّْدما دخل المستشفى مؤخرًا ورفض الطبيب إعطائه الأكسجين بسبب لعدم وجود خطاب تحويل من نقابة المهن الموسيقية.

تعرض الفنان المصري نادر أبو الليف، مؤخرًا، لمشكلة صحية، نقل بعدها إلَّى المستشفى وحجز فِيْ العَنّْاية المركزة.

وقال أبو الليف إن كل ما حدث له كان بسبب الحسد لأنه ورد فِيْ القرآن، بعد تعرضه لأزمات عديدة فِيْ الآونة الأخيرة، كان أبرزها اعتلال صحته وبقاء أسرته. حادث على طريق العلمين الجديدة.