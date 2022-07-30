أبو الليف يواصل هجومه على الموسيقيين قالوا هاني شاكر ورا تعطيل فلوسك

كشف الفنان المصري نادر أبو الليف، تفاصيل معاناته من مرضه، بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة فِيْ الفترة الماضية، ودفع 88 ألف جنيه، اقترضها من أصدقائه.

وقال أبو الليف لـ “العرب اليوم” إنه فوجئ بعد الجراحة بدفع 88 ألف جنيه، وتحول إلَّى نقابة المهن الموسيقية لحل أزمته وضمان العلاج، لكن لم يُعرض عليه سوى 15 ألف جنيه.

وأضاف أبو الليف فِيْ حديثه أن ظروفه الاقتصادية صعبة وغير مؤهل لدفع هذا المبلغ، لذلك تقدم إلَّى نقابة المهن الموسيقية قبل شهر لدفع مبلغ العملية، لكنه لم يحصل على أي مبلغ. استجابة حتى الآن، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا لمناقشة دفع مقابل متطلبات الجراحة.

وأضاف الفنان نادر أبو الليف، أن الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية أبلغه أن الأوضاع الحالية فِيْ الاتحاد واستقالة هاني شاكر هِيْ التي حالت دون استكَمْال إجراءات سداد الثمن. الجراحة بسبب قلقه الدائم.

وفِيْ وقت سابق، هاجم نادر أبو الليف نقابة المهن الموسيقية بعد أن أجريت له عملية جراحية مؤخرًا على نفقته، ودخل وحدة العَنّْاية المركزة ومرض “من الجيد أن أتقاضى ضرائب على أي فرحة أو أي حفلة، وعَنّْدما أحصل على متعب، نجدك على ظهري وظيفة، وحلمي عبد الباقي لا يملك وسيلة لفعل أي شيء من أجلي من المدارس إلَّى الأكل والشرب، أرسل متجر البقالة الخاص بي مقدم الطلب إلَّى السكرتير ووكيل النقابة، و لم يجبني أحد أو عبرني “.

كشف نادر أبو الليف أنه دفع مؤخرًا ما يقرب من 90 ألف جنيه إسترليني بسبب الجراحة، قائلاً “لدفع تكاليف المستشفى، أرادت النقابة مني أن أكتب مبلغ 15000 جنيهًا إسترلينيًا لدفع تكاليف المستشفى التي اقترضتها من أصدقائي منك.، إذا تم تقديم شيء لي اليوم، فسأوافق على أكل أربعة من رقبتي، وزوجاتي الثلاث وأولادي الثلاثة.

تعود بدايات نادر أبو الليف الفنية إلَّى تسعينيات القرن الماضي، عَنّْدما حاول الدخول إلَّى عالم الغناء، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي حالت دون تمكنه من إنتاج ألبوم بمفرده. مما دفعه إلَّى طرق أبواب كثيرة ؛ لكن عبثًا قرر السفر إلَّى ليبيا بحثًا عَنّْ فرصة عمل توفر له سيولة مالية. عمل هناك فِيْ العديد من المجالات، بما فِيْ ذلك الزراعة والطباعة.