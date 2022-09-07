أبو الليف يوضح قِصَّة صورته مع نقابة الموسيقيين بعد خلافهما

كشف الفنان المصري نادر أبو الليف، عَنّْ مصالحته مع نقابة المهن الموسيقية بعد الخلافات التي نشبت بعد إخفاقه فِيْ الحصول على 88 ألف جنيه إسترليني نظير مصاريف علاجه خلال الفترة الماضية، فِيْ الوقت الذي قررت فِيْه النقابة إنفاق مبلغ 15 ألف فقط. جنيه مما تسبب فِيْ أزمة بينهما.

وجاء حديث المصالحة بين نادر أبو الليف ونقابة الموسيقيين بعد التقاط صورة له داخل النقابة الثلاثاء، ما أثار التكهنات بانتهاء الخلاف، لكن “أبو الليف” أكد فِيْ تصريح لـ ” العرب اليوم “أنه لم يتم إجراء مصالحة معها، ولم يحدث ذلك بشأن المبلغ الذي تم إنفاقه على علاجها.

وأوضح أبو الليف، أن سبب حضوره النقابة كان استلامه شيكًا بمبلغ 15 ألف جنيه، وهُو الأمر الذي قرره الاتحاد من تلقاء نفسه، مشيرًا إلَّى أنه لا سبيل لحل الأزمة حتى بعد الانتخابات القادمة. ويحتجز. لأن الاتحاد لن يقرر أكثر من هذا المبلغ.

نشر علاء عامر المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية صورة جمعها مع الفنان نادر أبو الليف، عبر حسابه على “فِيْسبوك”، وثق فِيْها ظهُوره داخل النقابة، شاكرا المسؤولين. لحسن الاستقبال.

وكتبت آلاء عامر فِيْ تعليقها على الصورة “اليوم فِيْ نقابة الموسيقيين أشكركَمْ على حسن الاستقبال السيد المستشار علاء الدين عامر، الأستاذ الدكتور علاء سلامة، الأستاذ حمادة أبو اليزيد، الأستاذ أحمد. رمضان والسيد منصور هندي والسيد اشرف والنجم نادر ابو الليف والسيد عماد لكَمْ جميعا خالص تحياتي. المطرب أ. د.محمود فوزي “.

وفِيْ وقت سابق، قال المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية سعد المتولي، إن حديث الفنان نادر أبو الليف عَنّْ التحقيق مع زوجات أعضاء مجلس النقابة ليس له تضارب قانوني، معتبرا أن حديثه “ساذج”. . “

وأشار إلَّى أن أبو الليف يتحدث بشكل غير مباشر عَنّْ وجود فساد أو تكهنات وهذا غير صحيح.

وأشار المستشار القانوني لـ “العرب اليوم” إلَّى أن أبو الليف استخدم معيارين، عَنّْدما دفع حوالي 100000 جنيه إسترليني مقابل علاجه فِيْ وقت سابق، لم يتحدث، لكنه الآن يقف بجانبه على الرغم من تقديمه فاتورة علاج غير محددة. وكان التعاون معه بمبلغ 15 ألف جنيه فقط، رغم أنه لا يستحق ذلك.

وأشار سعد المتولي إلَّى اعتراضه على قضية الفاتورة الطبية المقدمة من أبو الليف، واصفا إياها بـ “المشبوهة”، معلقا أن عدم التعاون مع أبو الليف هذه المرة كان السبب وراء هذه التصريحات. وأضاف “من الواضح أن أوقات كل الأعضاء لديهم أموال وما زالوا أصحاب الملايين. أوه، أنا فِيْ نفس الوضع، لا أرى ذلك”.

وأضاف أن النقابة دعمت نادر أبو الليف بهذا المبلغ كَمْساعدة علاجية بقيمة 15 ألف جنيه استرليني، الأمر الذي أغضبه، مضيفا أن النقابة لديها تعاقدات مع مستشفِيْات عالية ومتوسطة بخصومات خاصة لأعضاء النقابة. نادر أبو الليف اعتنى بنفسه فِيْ أمر صفقته ولم يدخل باب النقابة لك لمرافقته وإعطائك أسعار أفضل منه.

يشار إلَّى أن نادر أبو الليف تحدث فِيْ حديث خاص لـ “العرب اليوم” عَنّْ تفاصيل حالته الصحية ومساعدة النقابة له بمبلغ 15 ألف جنيه فقط. كَمْا طالب الجهات الرقابية بالدولة بالتدخل للتعرف على كشوف حسابات النقابة وكَيْفَ زادت حسابات زوجات أعضاء المجلس فِيْ السنوات الأخيرة.