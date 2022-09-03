أبو بكر والغنام يقودان تشكيل النصر الرسمي أمام التعاون

أعلن رودي جارسيا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي النصر، عَنّْ تشكيل الفريق الذي سيواجه التعاون عصر اليوم “السبت”.

وسيحل النصر ضيفًا على نظيره التعاون، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثانية من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي. .

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وجاء تشكيل النصر فِيْ حزب التعاون على النحو التالي

حارس المرمى أوسبينا.

الدفاع جيسلان كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، ألفارو غونزاليز.

محور التركيز عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، غوستافو.

لاعب الوسط المهاجم سامي الناجي وخالد الغنام.

المهاجمون فِيْسنتي أبو بكر.

وتضم قائمة المناوبين “نواف العقيدي، محمد الفتيل، منصور الشمري، ماجد قيش، يوسف حقوي، عبد الله الخيبري، عبد العزيز العليوة، عبد الرحمن غريب، محمد مران”.

وكان النصر قد بدأ مشواره فِيْ دوري روشان السعودي “2022-2023” بفوزه على الوحدة بهدف نظيف، فِيْما انتصر التعاون على الفتح بهدفِيْن بدون عودة.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

7 ميداني 1 1 0 0 اثنين 3 8 فوز 1 1 0 0 1 3

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