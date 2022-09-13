أبو بكر يشكر النصر فِيْ فِيْفا.. ويؤكد سنحقق كأس العالم بعد 50 عاما!

تحدث النجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، عَنّْ تجربته الحالية مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر، فِيْ حوار ممتع مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

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يرتدي المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر قميص النصر منذ صيف 2022 من بشيكتاش، لكن فِيْ موسم 2022-2022 لم يتمكن من إعطاء المستويات المتوقعة منه، لذا فهُو يبحث عَنّْ المدرب الفرنسي رودي جارسيا. يؤدي بشكل أفضل.

أبو بكر يشكر الفوز فِيْ الفِيْفا … ويؤكد سنحقق المونديال بعد 50 عاما!

وفِيْ حديثه إلَّى الفِيْفا، أشار فِيْنسينت أبو بكر إلَّى أنه ولد فِيْ مدينة فِيْ الكاميرون، غالبية سكانها من المسلمين، وأوضح أنه وجد أشخاصًا طيبين ومنفتحين فِيْ العاصمة الرياض، وهُو ما قال إنه فخور به. “العب بالنصر” مما سمح له برؤية الشعب السعودي.

وأوضح أبو بكر أن النصر بقيادة الرئيس موصلي المعمر قام بعمل جيد فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022، مضيفًا أن الصفقات التي توصل إليها ستساعد فِيْ المنافسة على الألقاب، ووصف العقد مع المدرب الفرنسي. “خطوة مهمة”.

وأشار مهاجم النصر إلَّى مهمة منتخب الكاميرون فِيْ مونديال 2022 وأوضح أن منتخبات أفريقية مثل الكاميرون ستكون قادرة على الفوز بكأس العالم ربما خلال 20 أو 50 عاما.