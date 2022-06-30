أبو بكر ينافس صلاح.. كل ما تريد معرفته عَنّْ جائزة الأفضل أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عَنّْ القوائم المؤقتة للمرشحين لجوائز الأفضل فِيْ إفريقيا لعام 2022، حيث يتنافس العديد من اللاعبين داخل القارة وخارجها، أبرزهم الثنائي محمد صلاح وجناح ليفربول وساديو ماني النجم. بايرن ميونيخ.

مَوعِد حفل توزيع جوائز أفضل ما فِيْ إفريقيا 2022

ومن المقرر أن تقام فِيْ المغرب يوم 21 يوليو الجاري، والتي ستلعب قبل المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم للسيدات، والتي ستقام فِيْ المغرب، بين 2 و 23 يوليو 2022.

أفضل الجوائز فِيْ إفريقيا 2022

سيشهد التمثيل توزيع العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب ولاعب، بالإضافة إلَّى جائزة جديدة تتعلق بأفضل لاعب محلي.

يأتي ذلك وسط الحدث الذي يتزامن مع الذكرى الثانية لاستراتيجية “CAF” فِيْما يتعلق بكرة القدم النسائية، وكذلك إنشاء النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات، العام الماضي فِيْ مصر.

تشمل الجوائز أيضًا أفضل لاعب محلي، وأفضل لاعب شاب، وأفضل فريق وطني، وأفضل مدير، ونادي العام، بالإضافة إلَّى أفضل هدف.

كَيْفَِيْة التصويت لجائزة أفضل لاعب فِيْ إفريقيا لعام 2022

يتم تحديد الفائزين عَنّْ طريق تصويت قادة المنتخبات الوطنية ومدربي الاتحادات الأعضاء، بالإضافة إلَّى الصحفِيْين ومجموعة الدراسة الفنية CAF، بالإضافة إلَّى أساطير كرة القدم الأفريقية.

أسماء المرشحين لجوائز الأفضل فِيْ إفريقيا 2022

محمد عبد المنعم (مصر والأهلي)

محمد النني (مصر وآرسنال)

محمد صلاح (مصر وليفربول)

محمد الشناوي (مصر والأهلي)

عليو ديانج (مالي والأهلي)

علي معلول (تونس والأهلي)

بلاتيه توريه (بوركينا فاسو والأهرامات)

رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

برتراند تراوري (بوركينا فاسو وأستون فِيْلا)

إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو وباير ليفركوزن)

أنجوز (الكاميرون ونابولي)

كارل توكو (الكاميرون وليون)

فِيْنسينت أبو بكر (الكاميرون ضد)

فرانك كيسي (ساحل العاج وميلانو)

سيباستيان هالر (ساحل العاج وأياكس)

موسى بارو (غامبيا وبولونيا)

نابي كيتا (غينيا وليفربول)

تراوري (مالي ورين)

إيف بيسوما (مالي وتوتنهام هُوتسبر)

أشرف حكيمي (المغرب وباريس سان جيرمان)

سفِيْان بوفال (المغرب وأنجيه)

يحيى جبران (المغرب والوداد الرياضي)

ياسين بونو (المغرب وإشبيلية)

موسى سيمون (نيجيريا ونانت)

إدوارد ميندي (السنغال وتشيلسي)

كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

نامباليس ميندي (السنغال، ليستر سيتي)

ساديو ماني (السنغال وبايرن ميونخ)

خرج الأخت (السنغال ونانسي)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب قاري 2022

علي معلول (الأهلي)

عليو ديانج (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

محمد شريف (الأهلي)

بيرسي تاو (الأهلي)

رياض بن عياد (وفاق سطيف)

تياجو أزولاو (بترو أتليتيكو)

كوناتي كريم (اسيك ميموزا)

مورلاي سيلا (هُوريا كوناكري)

اشرف ضاري (الوداد الرياضي)

يحيى جبران (الوداد الرياضي)

زهِيْر المطرجي (الوداد الرياضي)

محسن متولي (الرجاء الرياضي)

يوسفو دايو (بركان)

يوسف الفحالي (بركان)

فِيْكتوريان أديبايور (النيجر والاتحاد الوطني للدرك الرياضي)

بيتر تشالوليلي (غروب ماميلودي)

باندل شاندو (أورلاندو بايرتس)

Thembinkosi Lorch (أورلاندو بايرتس)

محمد علي بن رمضان (الترجي الرياضي التونسي)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب 2022

دانغو واتارا (بوركينا فاسو ولورستان)

كريم كوناتي (ساحل العاج – سالزبورغ)

خيسوس أونو (غينيا الاستوائية)

جيمس جوميز (جامبيا وخيل أي سي)

كَمْال الدين سليمانا (غانا ورين)

بلال توريه (مالي وريمس)

أكينكونمي آمو (نيجيريا وكوبنهاجن)

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بابي مطر سار (السنغال ومتز)

حنبعل مجبري (تونس ومانشستر يونايتد)

المرشحون لجائزة أفضل إخراج فني 2022

كارلوس كيروز (مصر)

بيتسو موسيمان (الأهلي)

أمير عبده (جزر القمر)

توم سانتفِيْت (غامبيا)

فلوران إبينج – إحياء بركان

وحيد خليلودزيتش (المغرب)

وليد الركراكي (الوداد الرياضي)

أليو سيسي (السنغال)

ماندلا نكيكازي – أورلاندو بايرتس

المرشحون لجائزة أفضل فريق فِيْ إفريقيا 2022

مصر

بوركينا فاسو

الكاميرون

جزر القمر

غينيا الإستوائية

غامبيا

الأمور المالية

المغرب

السنغال

تونس

المرشحون لجائزة أفضل نادٍ فِيْ إفريقيا 2022

الأهلي (مصر)

إن سطيف (الجزائر)

بترو أتليتيكو (أنغولا)

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

أهلي طرابلس (ليبيا)

الاتحاد (ليبيا)

الرجاء الرياضي (المغرب)

نهضة بركان (المغرب)

نادي الوداد الرياضي (المغرب)

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)