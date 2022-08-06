أبو تريكة طرفًا في أزمة إمام عاشور.. كيف ذلك

انتشرت حالة من الجدل في المجال الرياضي، بعد أزمة الإمام عاشور، أول لاعب في فريق نادي الزمالك الكروي، في مباراة الجونة.

واجه فريق الزمالك نظيره الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري، في مباراة انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

احتفالية الامام عاشور في حفل الجونة

وسجل الإمام عاشور الهدف الرابع للزمالك في مباراتهم ضد الجونة مساء الجمعة وطرد بعد ذلك بعد احتفاله المتهور.

بعد تسجيل الهدف، اقترب الإمام عاشور من الجمهور واحتفل بتهور، مما تسبب في انهيار جدار الاستاد جزئيًا.

وقام أمين عمر، حكم المباراة، بإرسال البطاقة الصفراء الثانية له وطرده بعد تصرف متهور.

عقوبة الزمالك للإمام عاشور

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فرض عقوبة على الإمام عاشور بعد طرده في مباراة الجونة.

وأعلنت قناة الزمالك فرض غرامة مالية على الإمام عاشور تصل إلى 50 ألف جنيه، مع حرمانه من أجر انتصاره على الجونة.

تعليق مرتضى منصور على طرد الإمام عاشور

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة الزمالك، إن قرار طرد الإمام عاشور كان صائبا وفرضت عقوبة لأن الزمالك نادي مبادئ وقيم.

وتابع “ما يجعلك يا إمام عاشور ترتد عن السياج، حدود صلاحياتك في الميدان وحدك”.

جماهير الزمالك يعلقون على تصرفات أبو تريكة منذ 8 سنوات …

وأجبرت جماهير نادي الزمالك على تسمية محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، في أزمة الإمام عاشور، خلال مباراة الجونة.

استذكرت جماهير الزمالك احتفال أبو تريكة في المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي وأورلاندو بايرتس في نهائي CAF دوري الأبطال.

واجه الأهلي نظيره أورلاندو في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013 وفاز على أرضه وخارجها.

في المباراة التي فاز فيها الأحمر بهدفين نظيفين، سجل محمد أبو تريكة الهدف الأول للأهلي، وذهب للاحتفال مع الجماهير على سور المدرجات.

وشبه جماهير الزمالك احتفال أبو تريكة (الذي لم يفرض عليه الحكم أي عقوبة) والإمام عاشور بالاحتفال المتهور.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.

تقام مباراة الزمالك ومقاصة مصر الثلاثاء المقبل 9 أغسطس الساعة 900 مساءً.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ويقترب من الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.