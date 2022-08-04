أبو تريكة يعلق على قرارت الأهلي بعد مباراة فاركو

علق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري، على قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء، الصادرة اليوم الخميس.

أصدرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سلسلة قرارات ظهر اليوم الخميس.

وذلك في سياق أحداث مباراة الأمس، ريد جيني وفاركو، في إطار اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

كما دعا إلى إيقاف حكم حكم الفيديو المساعد في آخر مباراة للأهلي حتى يتم التحقيق معه بشأن ما قام به.

وشدد على عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – السوبر المصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “نحن متواضعون بلا ضعف وقوي بلا غطرسة، نحن الأهلي معكم يا عائلتي”.

نحن متواضعون بلا ضعف وأقوياء بلا غطرسة. نحن الأهلي معكم عائلتي https//t.co/EB6S1ysuKv

– محمد أبو تريكة (trikaofficial) 4 أغسطس 2022