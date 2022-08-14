أبو جبل إلَّى أين.. تعرف على وجهة حارس النصر “المجمد”

كشف الوسيط المصري سيف زاهر، عَنّْ مصير الدولي المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع أبو جبل بعد دخوله الفترة الحرة مع نادي الزمالك، فسرعان ما تراجعت الإدارة العالمية عَنّْ إنهاء الصفقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتقدم الحارس المصري بشكوى رسمية ضد نادي النصر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، طالب فِيْها بالحصول على قيمة كامل عقده مع النادي والبالغة 4 ملايين يورو. انظر التفاصيل

من جهتها، أعلنت إدارة النصر أن موقفها القانوني من أزمة أبو جبل صحيح بعد أن زودتها بمعلومات كاذبة خلال فترة توقيعها عليها، وأنها تطالب الحرس المصري بإعادة قيمة مورد العقد 450 ألف دولار.

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– أبو جبل إلَّى أين

وأكد الإعلامي سيف زاهر أنه أجرى اتصالا هاتفِيْا مع حارس المرمى أبو جبل وأوضح أنه تلقى 4 عروض من الدوري المصري خلال السوق الصيفِيْ الحالي للحصول على خدماته.

وأكد أن حارس المرمى المصري يريد الاستمرار فِيْ صفوف الزمالك، لكنه يعلم صعوبة الأمر فِيْ ظل عدم رغبة جماهِيْر الفريق فِيْ الاستمرار مع الفارس الأبيض بسبب غيابه عَنّْ النادي الموسم الماضي، رغم حَقيْقَة أن المعدات بحاجة تقنية لذلك.

وأشار سيف زاهر إلَّى أن حارس المرمى سيبقى فِيْ الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، لكنه سيستمر فِيْ مقاضاة النصر حتى يحصل على حقه فِيْ القضية.