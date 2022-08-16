أبو جبل يتحدث عَنّْ أزمته مع النصر وحَقيْقَة طلب العودة إلَّى الزمالك

الحديث لم ينته بعد، عَنّْ مستقبل الدولي المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك الذي وقع عقود انتقالات للفوز فِيْ ميركاتو الشتوي خاصة مع الإيقاف المرتقب لبوابة التسجيل فِيْ الانتقالات الصيفِيْة. .

وكان النصر قد حصل على توقيع أبو جبل بعد تألقه مع المنتخب المصري فِيْ كأس الأمم الأفريقية، قبل أن ينسحب مسؤولو المونديال بسبب الانخفاض الأخير فِيْ مستوى اللاعب والعقد مع الكولومبي ديفِيْد أوسبينا.

ورفع أبو جبل شكوى رسمية ضد ضباط النصر، لخرقهم العقد المبرم بين الطرفِيْن.

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تصريحات جديدة لأبو جبل عَنّْ أزمة النصر

وأكد أبو جبل فِيْ تصريحات تلفزيونية أنه لاعب حر فِيْ الوقت الحالي، وأنه لديه عروض من الأندية المصرية وسينظر إليها خلال الفترة المقبلة.

وبشأن طلبه العودة لنادي الزمالك، أكد أبو جبل عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنه لم يعرض أو يعرض على أي مسؤول فِيْ نادي القاهرة العودة إلَّى منزله، مؤكدًا أن كل ما قاله المسؤولين لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلَّى أزماته مع النصر، موضحًا أنه توجه للمحكَمْة للحصول على جميع حقوقه فِيْ مواجهة تراجع مسؤوليته عَنّْ إتمام العقد وتفعيل العقد الذي يستمر حتى عام 2025.

يشار إلَّى أن إدارة نادي النصر ردت على أبو جبل ببيان رسمي، أكدت فِيْه أن حارس المرمى قدم معلومات كاذبة لإدارة النادي، والتي تنهِيْ العقد مع الحارس بالتوقيع عليه.

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