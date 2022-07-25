أبو جبل يرد على جماهِيْر النصر بتعاقد ناري !

أكد الصحفِيْ المصري أحمد شوبرت أن الحارس الدولي محمد أبو جبل توصل لاتفاق نهائي مع أحد الأندية المصرية.

كان نادي النصر يمر بأزمة فِيْ الوقت الحالي، فِيْ سياق التعاقد مع الحارس أبو جبل، بعد إعلان مجلس إدارة موصلي المعمر تعاقده الرسمي مع الكولومبي ديفِيْد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي، خلال فترة الصيف. فترة التحويل.

أصر حارس المرمى المصري محمد أبو جبل على الانضمام لصفوف النصر، أو الحصول على عقده كاملاً، فِيْ ظل توجيه إدارة النصر بإعارة اللاعب أو وضعه على قائمة الاستثمار.

وفجر الإعلامي أحمد شوبرت مفاجأة مدوية أنهت أزمة أبو جبل مع نادي النصر، وهُو ما يمثل اتفاقه النهائي مع أحد الأندية المصرية.

وقال أحمد شوبرت فِيْ تصريح إذاعي اليوم الاثنين “محمد أبو جبل اتفق مع أحد الأندية المصرية، واتفقوا على جميع تفاصيل التعاقد بشكل نهائي”.

وأضاف الصحفِيْ المصري “أبو جبل ليس لديه أزمة فِيْ الوقت الحالي، لذا يمكنه الانتظار حتى 30 أغسطس. تم إغلاق القِصَّة حتى لا يعود إلَّى الزمالك”.

وتابع شوبرت “الكرة الآن فِيْ ملعب أبو جبل، النادي الذي سيلعب اسمه ليس صغيرا، لكنه ناد جيد جدا وكبير، وبالتالي لديه فرصة للنجاح والرد على كل هؤلاء. الذين قللوا من قدراتهم “.