أبو جبل يستغل سوبر الهلال والزمالك لـ”الانتقام من النصر”

استغل الحارس المصري محمد أبو جبل لقاء القمة بين الهلال والزمالك، على لقب كأس سوبر لوسيل، “للانتقام” من نادي النصر، بعد الأزمة المشتعلة بينهما، فِيْ الفترة الماضية.

ووقع أبو جبل عقود إعارة النصر، فِيْ فبراير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية مع الفريق الأول لنادي الزمالك المصري.

اقرأ أيضا

معمر يوافق على نقل نجم “غير متوقع” من النصر للأهلي ..

بن نافل يفاجئ متابعي الهلال … ويكشف عَنّْ “أخطر مفاجأة” فِيْ قضية كنو!

لكن إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر تراجعت عَنّْ الصفقة. وسط تهديدات من حارس المرمى، بـ “تصعيد” القضية، إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.

* تصريحات محمد أبو جبل “الاستفزازية” بالنصر

وعلى الرغم من توقيعه السابق على النصر، قال أبو جبل لـ “الرياض اليوم” إن الهلال ؛ وهُو أكبر نادٍ فِيْ المملكة العربية السعودية والقارة الآسيوية.

واعتبر جمهُور النصر أن هذه التصريحات “الاستفزازية” متعمدة من حارس المرمى المصري، فِيْ إطار حربه مع قلعة العالم.

وأشاد محمد أبو جبل بالأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، مشيرا إلَّى أنه يستطيع قراءة المباريات بشكل رائع.

أنظر أيضا

صدمة كبيرة .. عقوبات تهدد “عودة” الأهلي لدوري المحترفِيْن!

خروج ثلاثي الأهلي .. معاذ رسميا “يطرد” صفقات النفِيْعي الفاشلة ..

وأشار إلَّى أن الزعيم الهلالي له عدد كبير من النجوم الكبار سواء المحليين أو الأجانب. ويقوده سالم الدوسري وسلمان الفراج والنيجيري أوديون إيغالو.

أما الزمالك، فأكد أبو جبل أن لديه أيضًا لاعبين من الكفاءات العالية، بالإضافة إلَّى مدرب أكثر من رائع، يمكنه التعامل مع أي ظرف من الظروف. هُو البرتغالي جوزيفالدو فِيْريرا.