أبو جبل “يسخر” من النصر.. ويعلن الحرب على إدارة آل معمر

وسخر مصطفى شقيق الحارس المصري محمد أبو جبل من النصر ورئيسه مصلي المعمر. فِيْ سياق الأزمة بين اللاعب والنادي.

وحصل النصر على “الرقاقة” من أبو جبل، فِيْ فبراير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الأول لنادي الزمالك المصري.

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إلا أن إدارة الناصري أعلنت هذا الصيف، التراجع عَنّْ الصفقة، بحجة أن اللاعب وصل متأخراً إلَّى فريق كرة القدم الأول، حيث كان من المقرر أن ينضم إلَّى النادي فِيْ 1 يوليو ؛ الذي لم يحدث.

* استهزاء وتصعيد من شقيق أبو جبل ضد نادي النصر

سخر مصطفى أبو جبل، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، من جدال نادي النصر ورئيسه المعمر. فسخ عقد أخيه.

وقال أبو جبل إن رئيس نادي النصر قال إن حارس المرمى المصري قدم له معلومات كاذبة عَنّْ مَوعِد انضمامه إلَّى فريق كرة القدم الأول.

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وأضاف “من الممكن أن تكون نادٍ كبير ولديك إدارة قانونية على أعلى مستوى، وأنت تقول إنهم أعطوك معلومات كاذبة .. كَيْفَ”

وطالب مصطفى مسئولي نادي النصر بـ “العودة” إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، لمعرفة أنهم من يقدمون معلومات كاذبة وليس أبو جبل.

وتعهد شقيق محمد ابو جبل “بالتصعيد” ضد نادي النصر. بقوله “لا نخاف إلا الله .. به توكلنا، وبه نستغيث”.

جدير بالذكر أن أبو جبل أعلن سابقًا أنه تقدم بشكوى رسمية إلَّى الفِيْفا. للمطالبة بكامل قيمة عقده من نادي النصر.